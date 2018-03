FPK-LPO Ragger: Alarmsignal aus der Hypo-Belegschaft

Wie Parteipolitik eine Bank gefährdet - Verkauf wirft Fragen auf

Klagenfurt (OTS) - "Der Brief der Betriebsrätin der Hypo Österreich in der heutigen Kleinen Zeitung ist ein Alarmsignal. Er zeigt, wie Parteipolitik ein Unternehmen gefährdet, an dem die Existenz von Hunderten Menschen hängt", erklärt FPK-Obmann LR. Mag. Christian Ragger. Es wäre dringend notwendig, dass die Bank aus politischen Diskussionen herausgehalten wird und von rot-grünen Kreisen, angefangen vom Bundeskanzler bis zu LH Dr. Kaiser, nicht mehr als Instrument verwendet wird, den Freiheitlichen am Zeug zu flicken. Die Fakten sehen laut Ragger so aus: In guten Zeiten haben alle, vor allem auch die SPÖ, die Südosteuropa-Expansion der Hypo unterstützt und auch alle Haftungen mitbeschlossen. Die weltweite Finanzkrise habe dieses Geschäftsmodell wie jenes vieler anderer Geldhäuser gefährdet. Dabei entstand ein Teil des Schadens, über den man jetzt diskutiere. Doch es werde bewusst verschwiegen, dass ein Großteil des Schadens in der Zeit ab 2007 entstand, als die Bayrische Landesbank das Risiko mehr als verdoppelte und als seit der Verstaatlichung ein von der Regierung eingesetztes von der Politik laufend behindertes glückloses Management agiert.

Dazu passe auch der jetzt geplante Verkauf an die indische Srei-Gruppe. "Man muss das vor allem aus der Sicht der Mitarbeiter und der geplanten zukünftigen Verwertung des Unternehmens betrachten", meint Ragger. Es sei keine positive Perspektive für die Belegschaft, in Zukunft von einer Konzernzentrale in einem anderen Kontinent abhängig zu sein. Überdies sei der verminderte Kaufpreis ein zusätzliches Hindernis bei der zukünftigen Verwertung der Töchter in Südosteuropa.

Ragger unterstützt abschließend den Appell von Johannes Ditz, dem Aufsichtsratschef der Hypo: "Redet die Hypo nicht kaputt!" mit dem Zusatz: Hier geht um das Schicksal von Hunderten Arbeitnehmern, die trotz allem einen guten Job machen und es nicht verdienen, zum Spielball der Politik zu werden!"

