"Bürgeranwalt" am 1. Juni: "Bauern-Aufstand"

Außerdem: Diskriminierte Mutter? und "Nachgefragt: Kindergarten in Kärnten"

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung "Bürgeranwalt" am Samstag, dem 1. Juni 2013, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

"Bauern-Aufstand"

Tausende Landwirte in Österreich sind empört, weil sie EU-Agrarförderungen zurückzahlen sollen - in manchen Fällen zehntausende Euro. Es wird behauptet, sie hätten falsche Angaben zu den Almfutterflächen gemacht. Die betroffenen Landwirte bestreiten das, sie hätten sich an den dafür vorgesehenen Almleitfaden gehalten. Volksanwältin Mag. Terezija Stoisits konfrontiert Vertreter der AMA und der Landwirtschaftskammer mit ihrer Kritik.

"Nachgefragt: Kindergarten in Kärnten"

Im Kärntner Hüttenberg, Ortsteil Lölling, sollen Kinder aus einer privaten Kindergarteninitiative für das verpflichtende Kindergartenjahr aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen werden und täglich in den öffentlichen Kindergarten von Hüttenberg "pendeln". Die Eltern der Kinder wehren sich dagegen und wurden mit Verwaltungsstrafen belegt. Die Sendung "Bürgeranwalt" hat darüber im Jänner berichtet. Mittlerweile scheint es doch eine Lösung zu geben.

Diskriminierte Mutter?

Eine Kunststoffarbeiterin wollte nach der Karenz wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren - aber keine Spätschicht mehr machen. Es wurde zwar festgelegt, dass sie nur mehr die Frühschicht ab 6.00 Uhr machen muss - aber: Sie wurde von Wien nach Parndorf versetzt. Mit ihrem erst zweijährigen Kind sei diese Situation unerträglich, weil sie täglich bis zu zwei Stunden Fahrzeit habe, sagt die Arbeiterin. Die Arbeiterkammer vertritt die 24-jährige Mutter und hat eine Klage auf Feststellung der Unzumutbarkeit und Unwirksamkeit der Versetzung eingebracht.

