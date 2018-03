FPK-LPO Ragger: Kenia-Koalition entlarvt selbst ihr übles politisches "Kassasturz-Spiel"

Angekündigtes Schreckensszenario zerplatzt - Schaunig-Bericht beweist solide Budgetentwicklung

Klagenfurt (OTS) - "Berge kreißten, geboren ward nicht mal ein Mäuslein! Aus dem von der Keniakoalition kommunizierten Kassasturz-Schreckensszenario wurde ein Bericht über eine solide Budgetentwicklung!" So fasst der Obmann der Kärntner Freiheitlichen LR Mag. Christian Ragger die Berichte der Finanzreferentin LhStv. Dr. Gaby Schaunig für die kommenden Sitzung der Kärntner Landesregierung zusammen.

Der von Rot-Grün-Schwarz so großartig angekündigte Kassasturz mit Experten der Rechnungshöfe und Fachleuten aus der Wirtschaft entpuppt sich als reiner parteipolitischer Schmäh. "Schaunig muss gegenüber der Regierung einbekennen, dass es ihr nicht gelungen ist, eine solche Gruppe zusammen zu stellen. Stattdessen legt sie Berichte der Finanzabteilung vor und die zeigen - wenig überraschend - eine solide Entwicklung des Budgets, die sich im Vergleich mit anderen Körperschaften sehen lassen kann", erklärt LR Mag. Ragger.

Damit sei das bisher einzige große Projekt der Kenia-Koalition der ersten Monate geplatzt. Wie gebannt hätten alle Akteure der angeblichen Erneuerung Kärntens darauf geschaut, was denn der "Kassasturz" alles zutage fördern würde. Die Arbeit der Koalition ruhte bisher, Dutzende Partner des Landes wurden vertröstet, weil ohne die Ergebnisse dieses "Kassasturzes" angeblich nichts getan und keine Entscheidung getroffen werden könne. Geheimnisvoll wurde Journalisten bedeutet, welche angeblichen "Leichen im Keller" man finden würde.

"Alles nur parteipolitische Finte, mit der man die Öffentlichkeit wochenlang über die eigene Konzeptlosigkeit hinwegtäuschen konnte", meint Ragger. Der dritte Juni, wenn die Regierung diese Berichte der Finanzreferentin beschließen wird, werde die erste Bankrotterklärung der Koalition. Das erste große Projekt, der Kassasturz, sei in Wahrheit die routinemäßige Erstellung von Berichten durch die Fachabteilung, welche durch die spannungsgeladene Effekthascherei der Kenia-Koalition nur verzögert worden sei. "Die tüchtigen Mitarbeiter der Finanzabteilung hätten das sicher früher vorlegen können, wenn sie nicht durch parteipolitische Aufträge, etwas finden zu müssen, aufgehalten worden wären", glaubt Ragger.

Die wichtigsten Aussagen der Aussagen der Finanzabteilung sind laut Ragger:

Die Nettoneuverschuldung Kärntens fiel im Vorjahr mit 101 Mio Euro um 41,6 Millionen Euro geringer aus als geplant. Kärnten konnte 2012 die Vorgaben des Stabilitätspaktes einhalten und weist ein um 42 Mio Euro verbessertes Maastrichtergebnis auf. Damit hat Kärnten einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung der EU-Gesamtvorgaben Österreichs geleistet. Die Gesamtschulden Kärntens betragen 2,636 Milliarden Euro. Von der Horrorzahl 4 Milliarden, die u.a. LH Kaiser und die Grünen medial verbreiteten, sei man weit entfernt.

Ragger bedauert abschließend, dass die Kenia-Koalition aus parteipolitischen Gründen Kärnten schlecht redet. Doch die politische Finte, alles, was die Vorgänger gemacht haben, so düster wie möglich zu zeichnen, damit die eigene Konzeptlosigkeit nicht auffällt, werde auf Dauer nicht "ziehen".

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Büro LR Mag. Ragger, 0463-536-22403