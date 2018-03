Steindl: Armut ist der Skandal, nicht Reichtum!

SPÖ und ÖGB erzählen nur halbe Wahrheit - Bericht aus Sozialministerium bestätigt: Österreich gehört zu den Ländern mit der gleichmäßigsten Einkommensverteilung – Reichen-Bashing schafft keine Arbeit und tut nichts gegen Armut

Wien, 31. Mai 2013 (ÖVP-PK) "Armut ist der Skandal, nicht Reichtum", hält der Vorsitzende des parlamentarischen Wirtschaftsausschusses, ÖVP-Abgeordneter Konrad Steindl, fest. Die Behauptungen von SPÖ und ÖGB zur Umverteilungsgerechtigkeit ist nur die halbe Wahrheit: "Fakt ist: 2,1 Millionen Österreicher zahlen keine Steuern. Dafür zahlen zehn Prozent die Hälfte aller Steuerleistungen." Würden es SPÖ und ÖGB ehrlich mit den Österreicherinnen und Österreichern meinen, wäre ein Blick in den Sozialbericht des Sozialministeriums angebracht, so Steindl. "Der Bericht bestätigt, dass die Verteilung der verfügbaren Haushaltseinkommen in Österreich in etwa konstant geblieben ist. Das verdanken wir vor allem den Umverteilungswirkungen der Sozialtransfers und direkten Steuern." Der ÖVP-Abgeordnete betont, dass Österreich deshalb laut der OECD zu den Ländern mit der gleichmäßigsten Einkommensverteilung gehört. "Das Reichen-Bashing muss ein Ende haben. Der Ruf nach Reichensteuern wird die Armut in Österreich nicht vermindern. Wir müssen unsere Unternehmer im Land behalten, Neugründungen erleichtern und damit die Wirtschaft ankurbeln. Der Ruf nach neuen Steuern schadet dem Standort Österreich und ist damit Gift für Arbeitsplätze." Steindl abschließend: "Wir sollten in Österreich stolz darauf sein, dass man es durch Arbeit zu Wohlstand bringen kann. Die unaufhörliche Debatte über neue Steuern muss ein Ende haben, denn im Endeffekt würden sie die hart arbeitenden Bürgerinnen und Bürger treffen, die sich etwas aufbauen wollen!" ****

