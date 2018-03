"Kulturmontag" am 3. Juni in ORF 2: Paul McCartney im Exklusivinterview und Oslo feiert "Munch 150"

Philip Seymour Hoffman im "art.film: Die Geschwister Savage"

Wien (OTS) - Der "Kulturmontag" mit Clarissa Stadler am 3. Juni 2013 ab 22.30 Uhr in ORF 2 bringt ein Exklusivinterview mit Paul McCartney zur Schau im Kunst Haus Wien, einen Beitrag zur Jahrhundertschau "Munch 150" und blickt auf die Vorbereitungen zur diesjährigen Biennale, bei der Österreich außergewöhnlich stark vertreten ist. "art.film" zeigt um 23.30 Uhr die Tragikomödie "Die Geschwister Savage" mit Philip Seymour Hoffman als ORF-Premiere.

Liebes-Beweise: Die Fotos der Linda McCartney

Die Beatles, die Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin oder die Doors:

Sie komponierten den Soundtrack der Sixties - Linda McCartney gab ihnen ein Gesicht. Linda Eastman, wie sie vor ihrer Ehe hieß, hatte hauptsächlich Pferde fotografiert, dann liefen ihr Mick Jagger und Co. vors Objektiv. Es sind Augenblicke der Intimität und Nähe, die die Fotografien von Linda McCartney einzigartig festhalten. "Sie konnte wie keine Zweite die Menschen dazu bringen, sich zu entspannen", erzählt Paul McCartney dem "Kulturmontag" im Exklusivinterview. Das Kunst Haus Wien würdigt nun in der ersten umfassenden Retrospektive das Lebenswerk Linda McCartneys.

"Munch 150": Oslo feiert sein Malergenie

Der Mann hatte einen besten Freund, der ihm schlechttat - den Alkohol. Eine ganze Horde von Dämonen ritt ihn, die er zeitlebens nie abschütteln konnte. Zynisch gesagt: schlecht für den Maler, gut für die Kunst. Edvard Munchs expressionistische Seelenqualen haben sich tief ins kollektive Bewusstsein gegraben. Sein "Schrei" ist neben der "Mona Lisa" und van Goghs "Zwölf Sonnenblumen" das berühmteste Gemälde der Welt. Knapp 120 Millionen US-Dollar erbrachte im Vorjahr die Versteigerung einer Version dieser modernen Ikone. Jetzt jährt sich Munchs Geburtstag zum 150. Mal und seine Heimatstadt Oslo richtet eine Doppelschau der Superlative aus: "Munch 150" vereinigt rund 220 Schlüsselwerke des Künstlers. Prinz Haakon wird die von Nationalgalerie und dem Munch-Museum gemeinsam ausgerichtete Jubiläumsausstellung eröffnen. Der "Kulturmontag" berichtet.

Venedig-Biennale: Goldener Löwe für Maria Lassnig

Die Biennale von Venedig öffnet ihre Pforten und wird in diesem Jahr vom jüngsten Biennale-Kommissär in der 118-jährigen Geschichte der Kunstausstellung in der Serenissima geleitet: Massimiliano Gioni, 40 Jahre jung und endlich wieder ein Italiener! Sein ambitioniertes Motto "Il Palazzo Enciclopedico - Der enzyklopädische Palast". Mit Big Names und No Names versucht er, den alten Menschheitstraum von universellem und totalem Wissen zu verwirklichen. Rund 150 Künstlerinnen und Künstler aus 37 Ländern samt 88 nationalen Präsentationen begeben sich auf eine utopische Reise, um das Weltwissen zu versammeln. Heuer erstmals in der Geschichte der Biennale ist mit dem Vatikan auch wahrlich "Heiliges" in der Ausstellung. Österreich ist in diesem Jahr außergewöhnlich stark vertreten, denn die 93-jährige Malerin Maria Lassnig wird mit dem Goldenen Löwen geehrt. Im Österreich-Pavillon vertritt der gebürtige Wiener Matthias Poledna die Alpenrepublik. Der "Kulturmontag" berichtet.

