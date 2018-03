Schifffonds in Seenot / Immobilienfonds als Blase

Wien (OTS) - Nach dem Platzen der letzten Börsenblase waren viele Anleger auf der Suche nach neuen werthaltigen Veranlagungen. Vor allem in den börsennotierten Konzern MPC Münchmeyer Petersen Capital haben rund 16.000 Anleger allein in Österreicher rund 600 Millionen Euro investiert; vor allem in MPC Schifffahrtsfonds und in Immobilienfonds "Holland".

Diese Fonds galten bis vor kurzem auch als hoffnungsträchtige Kapitalanlage, bei der Renditen weit über einem Sparbuch erzielt werden konnten. Aus diesem Grund wurden etlichen Anlegern von ihren Banken und Anlegerberaten nahe gelegt, in solche Schiff- und Immobilienfonds zu investieren. Die Fonds warben mit Hochglanzbroschüren um frisches Kapital für Schiffe bzw. den Bau von Schiffen oder Entwicklung von Immobilienprojekten, wobei meist Sicherheiten des angelegen Kapitals wie bei einem Sparbuch versprochen wurden.

Doch die angeblich so wertträchtigen Fonds gerieten in Schieflage. Tatsächlich war vielen Anleger nicht bewusst, dass sie mit Zeichnung dieser Fonds Beteiligungen an Kommanditgesellschaften erworben haben und somit Mitgesellschafter wurden, meint Peter Griehser von der Rechtsanwaltskanzlei LIKAR aus Graz. Dadurch kann es zum Totalverlust des gesamten Kapitals und aufgrund der Gesellschafterstellung der Anleger zur Zurückzahlung der bisher erhaltenen Ausschüttungen kommen, sodass den Anlegern ein Schaden in Höhe ihres gesamten Investments blühen kann. Vielen Anlegern könnten dadurch ihre mühevoll erworbenen Ersparnisse verlieren, ergänzt Arno F. Likar der Kanzlei LIKAR, der bereits Anleger in zweistelliger Anzahl vertritt.

Ob die verschiedenen Banken und Anlegerberater im Einzelfall diese Fonds als sicheres und kapitalgarantiertes Investment dargestellt haben, wird nun mehr genau zu überprüfen sein. Sollte keine hinreichende Risikoaufklärung und umfassende Beratung erfolgt sein, so bestehen jedenfalls Rückabwicklungs- bzw Schadenersatzansprüche, so Likar. Viele Anleger wussten bis heute nicht, dass sie eigentlich Gesellschafter von geschlossenen Kommanditgesellschaften wurden, ergänzt Griehser. Die komplexe Struktur dieser Beteiligungen war für einen unerfahrenen Anleger jedenfalls nicht durchschaubar, ebenso war den Anlegern nicht bekannt, dass hohe Innenprovisionen für den Vertrieb anfallen.

Einige Anleger haben bereits den durch diese Fonds erlittenen Schaden gerichtlich geltend gemacht.

Die Rechtsanwaltskanzlei LIKAR berät in diesem Zusammenhang gerne über sämtliche rechtlichen Möglichkeiten.

Rückfragen & Kontakt:

Rechtsanwaltskanzlei LIKAR GmbH

office @ anwaltskanzlei-likar.at

Tel: 0316 / 823 723