Rauch: SPÖ redet von Millionären und meint Mittelstand und Familien

Nicht neue Steuern sondern über Entlastung für Mittelstand und Familien nachdenken – mehr Wohlstand für alle statt Umverteilung nach unten – Hannes Androsch warnt vor Vermögenssteuern

Wien, 31. Mai 2013 (ÖVP-PD) "Die SPÖ redet von den Millionären, meint aber den Mittelstand", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch angesichts der wiederholten Beißreflexe aus dem SPÖ-Kreis. Rauch verweist dabei auf die Aussagen von SPÖ-Berater Hannes Androsch, der immer wieder darauf hinweist, was wirklich hinter den Steuerfantasien der SPÖ steckt: "Wenn man will, dass sich die Wirtschaftssituation verschlechtert, dann ist die Vermögenssteuer eine gute Idee" (Format, 13.07.2007). Und, ebenfalls Hannes Androsch: Vermögenssteuern "wären entweder eine Investitionssteuer, eine Gewinnsteuer oder eine Enteignung. Und alles führt in eine Sackgasse." Rauch daher weiter: "Nicht Vermögenssteuern, sondern die richtigen Maßnahmen für Einkommensschwache, wie Bildung, Stärkung der Eigeninitiative und die Chance auf einen Arbeitsplatz führen zu mehr sozialem Aufstieg. Ziel einer zukunftsorientierten Politik muss es sein, Chancen zu schaffen und Wohlstand für alle zu öffnen, statt ungerechte Neid- und Umverteilungsdebatten zu schüren. Die ÖVP ist gegen diesen Klassenkampf und sagt Ja zur partnerschaftlichen Gesellschaft. Weil wir Chancen auf Eigentumsbildung für alle schaffen wollen – und Eigentum nicht kriminalisiert werden darf! Weil bei Eigentumssteuern der Mittelstand die Zeche zahlt", so Rauch. ****

Fürs Protokoll, weil die SPÖ - und allen voran SPÖ-Sekretär Darabos - es offensichtlich nicht weiß: "Vermögen werden bereits besteuert, mehrfach", erinnert Rauch: Besserverdiener werden in Österreich so hoch besteuert, wie fast nirgendwo in Europa. Das Lohn- und Einkommenssteuersystem in Österreich ist stark progressiv: Wer mehr verdient, zahlt mehr und höhere Steuern. "Und die SPÖ will noch mehr. Die Gier der Sozialisten kennt offenbar keine Grenzen", so Rauch. Dabei sind Sparbücher und Bankeinlagen, Wertpapiere wie Anleihen, Aktien, und Investmentfonds bereits besteuert. Immobilienvermögen wird mit bis zu 50 Prozent Einkommenssteuer auf Vermietung und Verpachtung besteuert. Der Verkauf von Immobilien wird mit 25 Prozent besteuert. Auf Grund und Boden wird beim Erwerb Grunderwerbssteuer eingehoben, danach muss jährlich Grundsteuer bezahlt werden, deren Höhe sich nach dem Wert des Grundstückes bemisst. "Und die SPÖ hat immer noch nicht genug und schlägt mit der Steuerkeule wild um sich. Die ÖVP geht einen anderen Weg und will Österreich zu einem Land machen, in dem Leistung nicht bestraft, sondern gefördert wird. Mittelstand und Familien müssen endlich entlastet werden. Niemand soll Angst haben, ehrlich erworbenes Geld und Eigentum wieder hergeben zu müssen", so Rauch abschließend.

