Junge Talente bei der 11. Mathematik-Miniolympiade gekürt

48 Schülerinnen und Schüler aus neun Gymnasien zeigten ihr Können

Bregenz (OTS/VLK) - Insgesamt 48 Schülerinnen und Schüler aus neun Vorarlberger Unterstufen-Gymnasien traten am Mittwoch, 29. Mai 2013, im Festsaal der VKW in Bregenz zur 11. Mathematik-Miniolympiade an. Die besten Leistungen erbrachten Louisa Pajnik vom BG Dornbirn und Maximilian Hofer vom BG Feldkirch.

Die Mathematik-Miniolympiade wird jedes Jahr vom Arbeitskreis Schule Energie durchgeführt. Der Wettbewerb ist ein besonderes Angebot zur Begabtenförderung. Innerhalb von zwei Stunden gilt es, acht anspruchsvolle Mathe-Aufgaben unter Angabe des Rechenwegs zu lösen. Technische Hilfsmittel sind nicht erlaubt.

Im Namen von Schullandesrätin Bernadette Mennel überbrachte Landesschulinspektorin Christine Schreiber die besten Glückwünsche an alle Teilnehmenden. "Dieser Wettbewerb ist eine tolle Möglichkeit, junge Mathe-Talente zu motivieren und ihre Begabung weiter zu fördern", so Schreiber.

