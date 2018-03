Millionärsstudie - Krainer: Millionärssteuern sind fairer und gerechter Beitrag zu den Kosten der Krise

"Wichtiger Schritt für mehr Gerechtigkeit"

Wien (OTS/SK) - Die österreichischen Millionäre sind am besten durch die Krise gekommen. Einem Bericht der Valluga AG zufolge ist die Anzahl der österreichischen Millionäre um 7,7 Prozent auf rund 78.000 gestiegen und deren Gesamtvermögen um 10 Prozent auf 245 Milliarden Euro angewachsen. "Die offenbar recht komfortable Situation der Superreichen bestärkt uns in unseren Forderungen für mehr Gerechtigkeit", sagte SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer am Freitag gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. Österreich werde darüber hinaus seit geraumer Zeit von der OECD und anderen Institutionen dafür kritisiert, international vergleichsweise wenig Steuern auf Millionenvermögen und Kapital einzuheben und den Faktor Arbeit vergleichsweise zu hoch zu belasten. "Deshalb fordern wir eine Millionärssteuer sowie eine Erbschafts- und Schenkungssteuer ab einer Million Euro. Das wäre ein fairer und gerechter Beitrag zu den Kosten der Krise und ein wichtiger Schritt für mehr Gerechtigkeit." ****

Und weiter: "Wir haben viel Geld in die Hand genommen, um Österreich gut durch die Krise zu bringen. Mit Erfolg: Österreich ist wie kein anderes Land der EU gut durch die Krise gekommen. Den Weg der Konsolidierung durch sinnvolles Sparen und gerechte Einnahmen wollen wir auch weiterhin gehen. Dafür braucht es auch einen Beitrag derjenigen, die bisher wenig bis gar nichts dazu beigetragen haben", betonte Krainer. (Schluss) mo/ah

