Leitl: Schweiz und Schweden ziehen bei Wettbewerbsfähigkeit davon, Österreich fällt zurück

Schweiz und Schweden haben Steuern gesenkt und Erneuerungen durchgezogen, Österreich hat Steuern erhöht und Reformen verzögert

Wien (OTS/PWK364) - "Es ist fünf Minuten vor 12. Jetzt darf keine Zeit mehr verloren gehen, es gibt keine Ausreden mehr", warnt WKÖ-Präsident Christoph Leitl angesichts der Ergebnisse des aktuellen "World Competitiveness Yearbook". Darin findet sich bestätigt, was die Wirtschaftskammer unermüdlich - manchmal auch zum Unmut der Politik - fordert: Österreich braucht zielgerichtete Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, um verlorenen Boden so wie Schweden und die Schweiz wieder aufzuholen: "Schweiz und Schweden haben Steuern gesenkt, Österreich hat sie erhöht. Warum haben aber beide Länder weniger Schulden und höheres Wachstum als wir? In der Schweiz und in Schweden wird weit über das 60. Lebensjahr hinaus gearbeitet. Sind beide Länder unsozialer als unser Land? Aber beide Länder haben ihre Hausaufgaben gemacht - wir versuchen uns ohne Erneuerung durchzuschummeln. Der weitere Rückfall Österreichs in der Wettbewerbsfähigkeit ist eine Blamage und ein Weckruf zugleich, jetzt endlich die Ärmel aufzukrempeln. Sonst verspielen wir unsere Zukunft."

Laut IMD-Report ist Österreich zuletzt in seiner internationalen Wettbewerbsfähigkeit weiter zurückgefallen und lag 2012 nur mehr an 23. Stelle, nach Platz 21 im Jahr davor und Rang 14 im Jahr 2010.

"Es ist den österreichischen Unternehmen mit ihrer starken Forschungs-, Innovations- und Exportleistung sowie ihrer Produktivität zu verdanken, dass unser Land in diesem Ranking im Bereich der Wirtschaftsleistung gut abschneidet. Einbußen haben wir jedoch in der Kategorie "Effizienz der Regierung". Das zeigt den dringenden Bedarf an Strukturreformen in unserem Land", unterstreicht der WKÖ-Präsident.

Zudem schüren die dauernden Rufe nach neuen Steuern und Abgaben Unsicherheit und tragen nicht dazu bei, den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken, sondern wirken lähmend auf die Initiative von Leistungsträgern "Schon jetzt ist Österreich eines der Länder in Europa mit den höchsten Abgabenquoten und mit der höchsten steuerlichen Belastung", so Leitl. Daher brauche es gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs: die Entlastung des Faktors Arbeit durch die Senkung der Lohnnebenkosten, die Weiterführung der Budgetkonsolidierung und Hebung der Einsparungspotenziale durch wirksame Reformen in den Bereichen Verwaltung, Pensionen und Gesundheit. Dazu kommen nicht zuletzt weitere notwendige Investitionen in Bildung und Forschung. Die WKÖ sieht sich hier auf einer Linie mit dem IMD-Report.

Leitl: "Statt wahlkampfmotivierter Umverteilungsdebatten braucht Österreich jetzt klare Schritte zur Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes. Nur so können wir im immer härter werdenden globalen Wettbewerb punkten und das tun, was sich die Politik zu Recht wünscht: Arbeitsplätze zu vermehren und das soziale Netz zu sichern." (JR/PM)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich, Stabsabteilung Presse

Mag. Rupert Haberson

Tel.: (+43) 0590 900-4362, F:(+43) 0590 900-263

presse @ wko.at

http://wko.at/Presse