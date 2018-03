GPA-djp-Katzian: Hohe Vermögenskonzentration schadet der wirtschaftlichen Dynamik

Fragwürdige Mittelstandsdefinition endlich überwinden - Geld in den Händen der ArbeitnehmerInnen am besten aufgehoben

Wien (OTS/ÖGB) - "Die aktuell bekannt gewordenen Vermögensdaten bestätigen eindrucksvoll die Forderung nach einer größeren steuerlichen Beteiligung großer Vermögen in Österreich. All jene, die sich berechtigt um die wirtschaftliche Dynamik in Europa Sorgen machen, muss eine weitere extreme Vermögenskonzentration in den Händen weniger große Sorgen bereiten, weil sie eine der Hauptgründe für die aktuellen Probleme darstellt. ", so der Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) Wolfgang Katzian zum Vermögensreport des Liechtensteiner Investmenthauses Valluga.++++

"Es geht aktuell darum, Geld frei zu machen für Projekte, die Arbeitsplätze schaffen und durch sinnvolle Investitionen Zukunft sichern. Derzeit liegen jedoch Milliardenbeträge, oft unter Umgehung der nationalen Steuergesetze, in spekulativen Anlagen, die niemandem Nutzen bringen, sondern wiederholt großen volkswirtschaftlichen Schaden anrichten. Daher ist es höchst an der Zeit, die ideologischen Scheuklappen abzulegen und das Gerede von der Standortgefährdung und der angeblichen Mittelstandsbelastung im Falle höherer Vermögenssteuern zu unterlassen. Wenn man angesichts der jüngsten Daten weiterhin behauptet, Vermögenssteuern belasten den Mittelstand, dann ist dies ein höchst fragwürdige Definition von Mitte und entlarvt diese politischen Kräfte als Anwälte der Milliardäre und Spekulanten. Mit der Lebensrealität der Mehrheit der Menschen hat das nichts mehr zu tun. Mit eine der effektivsten Standortsicherungsmaßnahmen ist mehr Geld in die Hände der ArbeitnehmerInnen in Form höherer Löhne und Gehälter und steuerlicher Entlastung zu geben, denn Geld ist genug da", so Katzian.

