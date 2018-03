ORF III mit einem "zeit.geschichte"-Samstag zum Kalten Krieg und dem Philharmoniker-Sommernachtskonzert 2013

Am 1. und 2. Juni im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 1. Juni 2013, präsentiert "Land der Berge" um 19.30 Uhr einzigartiges alpines Film- und Interviewmaterial in "Mount Everest - der geschändete König der Berge". Nach dem Eklat am Mount Everest vor wenigen Wochen, bei dem zwei europäische Bergsteiger mit einer Gruppe Sherpas aneinandergerieten, spricht der Hochalpinist Udo Ebner, Augenzeuge der tätlichen Auseinandersetzung, nun mit "Land der Berge" und berichtigt die bisherige Darstellung der Ereignisse. Weiters gibt es weltweit einzigartige Filmaufnahmen von einer Feier im Sherpa-Dorf Khumjung zu Ehren des Everest-Erstbesteigers Edmund Hillary zu sehen. Nur zwei Ausländer waren zu dieser Feier geladen: Hillarys Nichte und Markus Raich, Ausseer Bergführer, Flugretter, exzellenter Fotograf und Kameramann. Erst vor wenigen Tagen hat Markus Raich diese Filmaufnahmen von den Feierlichkeiten mitgebracht, er stellt sie ORF III exklusiv zur Verfügung.

Im Hauptabend bietet ORF III einen Themenschwerpunkt zum Kalten Krieg und beginnt mit dem Dokumentarfilm "Hinter feindlichen Linien -Geheimoperationen im Kalten Krieg" um 20.15 Uhr. Zeitzeugeninterviews und Archiv-Filmmaterial lassen die geheimen CIA-Operationen und eine Welt wie aus einem James-Bond-Film lebendig werden.

Anschließend berichtet die Dokumentation "Die Weltraumspione" um 21.05 Uhr vom spektakulären Wettlauf zwischen der Sowjetunion und den USA um die Eroberung des Weltalls. Eine zufällige Entdeckung bringt im Sommer 2005 die Geschichte der Weltraumspione ans Licht, wonach die USA und die Sowjetunion jahrelang versucht haben, sich über bemannte Weltraumprogramme gegenseitig auszuspionieren.

Um 22.05 Uhr beschäftigt sich der Film "UFOs, Lügen und der Kalte Krieg" mit dem umstrittenen Thema außerirdischer Begegnungen. Zu Wort kommt u. a. Gerald Haines, der ehemalige Chefhistoriker der CIA und Verfasser der offiziellen Version über das Verhältnis der CIA zu Ufos. Richard Dolan, Ufologe und Autor, vertritt die Gegenposition.

Am Sonntag, dem 2. Juni, zeigt ORF III um 17.55 Uhr das diesjährige Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker in der traumhaften Kulisse von Schloss Schönbrunn. Giuseppe Verdi und Richard Wagner, die dieses Jahr beide ihren 200. Geburtstag feiern, bestimmen das Programm der diesjährigen Sommernacht; es dirigiert Lorin Maazel.

Um 20.15 Uhr präsentiert Barbara Rett Richard Wagners "Die Meistersinger von Nürnberg" im Rahmen des Jahresschwerpunkts "Der ganze Wagner". Otto Schenk führte Regie bei dieser Inszenierung aus der Wiener Staatsoper 2008; es singen Falk Struckmann als stattlicher Schuster, Johan Botha als stimmlich unerreichter Stolzing, Adrian Eröd mit seinem Debüt als Beckmesser, Michael Schade als stimmkräftiger und spielfreudiger David und Ricarda Merbeth als das umworbene Evchen. Am Pult des Wiener Staatsopernorchesters steht Christian Thielemann. Über Thielemann, der seit seinem "Meistersinger"-Debüt in Bayreuth im Jahr 2000 als weltweit bester Wagner-Dirigent gilt, informiert im Vorabend noch das Künstlerporträt "Der kleine Hörsaal" um 19.25 Uhr.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at