ORF und 3sat zum 70. Geburtstag von Klaus Maria Brandauer

Brandneue Dokumentation, exklusive Interviews, Film- und Bühnenklassiker

Wien (OTS) - Er ist einer von Österreichs ganz Großen und hat als einer der wenigen seiner Zunft den Rang eines Weltstars erreicht:

Klaus Maria Brandauer wird am 22. Juni 70 Jahre alt. Mit einem umfassenden Programmschwerpunkt gratulieren der ORF und 3sat dem unvergleichlichen Theater- und Filmschauspieler sowie Regisseur, der mit Rollen in Filmproduktionen wie "Mephisto", "Oberst Redl", "Hanussen", "Georg Elser - Einer aus Deutschland", "Jenseits von Afrika" oder im James-Bond-Thriller "Sag niemals nie" ebenso fulminante Erfolge feierte wie als langjähriger Jedermann, Romeo, Hamlet oder König Ödipus auf den großen deutschsprachigen Bühnen. Eine brandneue "Kulturmontag"-Dokumentation mit Interview in ORF 2 und 3sat steht ebenso auf dem Spielplan wie zwei aktuelle Künstlergespräche und eine legendäre "Jedermann"-Inszenierung in ORF III sowie zahlreiche preisgekrönte Filme auf allen drei Sendern.

ORF-Generaldirektor Wrabetz und ORF-Fernsehdirektorin Zechner gratulieren

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Er hat Hollywood ohne Muskelkraft aber mit genialer Schauspielkunst erobert und ist wohl der bis heute eindrucksvollste 'Bond'-Bösewicht. Im Gegensatz zu den meisten Filmstars gehört Klaus Maria Brandauer jedoch auch zu den besten Theaterschauspielern seiner Zeit. Von der grandiosen Vereinigung dieser beiden Künste haben in den vergangenen Jahrzehnten der ORF und die ORF-Zuseherinnen und -Zuseher gleichermaßen profitiert und werden es auch in Zukunft tun. Ich persönlich freue mich auf die kommenden Produktionen mit dem KMB-Gütesiegel und wünsche Klaus Maria Brandauer dazu und zum Geburtstag alles Gute."

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: "Wie wichtig Stars wie Klaus Maria Brandauer für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sind, haben wir zuletzt im Februar gesehen. Der ORF-koproduzierte und mit einer Romy ausgezeichnete Film 'Die Auslöschung' hat das sensible Thema Altern und Demenz aufgegriffen. Bis zu 800.000 Zuseherinnen und Zuseher haben Klaus Maria Brandauer dabei zugesehen, wie atemberaubend gespielt sein Leben, seine Liebe langsam aus seiner Gedankenwelt verschwinden. Für 90.000 Alzheimer-Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen in Österreich ist das Alltag. Fiktion öffnet Raum für Reflexion, gerade bei sensiblen Themen, und zeigt durch das Schauspiel, was sonst hinter verschlossenen Türen passiert. Klaus Maria Brandauer hat sein Leben dieser Kunst der Darstellung in allen Facetten verschrieben, egal ob auf der Bühne, der Leinwand oder dem Bildschirm. Er hat dabei immer Außergewöhnliches geschaffen und sein Publikum sprichwörtlich berührt. Ich sage nur: Alles Gute zum Geburtstag und danke für viele Momente der Emotion, der Poesie, der Irritation, der Wut und der Verzauberung."

Der Geburtstagsschwerpunkt in ORF 2, ORF III und 3sat im chronologischen Überblick:

Den Auftakt im ORF-Gratulationsreigen zum 70. Geburtstag des Ausnahmekünstlers Klaus Maria Brandauer macht ORF III Kultur und Information am Dienstag, dem 4. Juni 2013, um 20.15 Uhr, mit einem Künstlergespräch: Im "Kulturwerk" ist der Jubilar zu Gast bei Barbara Rett und erinnert sich an seine Kindheit im Ausseer Land, spricht vom Glauben, der Berge versetzen kann, von der Kunst des Nicht-Spielens und vom Menschen als Betriebsunfall der Schöpfung.

Am Sonntag, dem 16. Juni, zeigt ORF 2 um 13.55 Uhr mit "Jenseits von Afrika" einen der großen internationalen Filmerfolge Brandauers: Für die Hauptrolle des Baron Bror Blixen-Finecke in Sydney Pollacks Biopic aus dem Jahr 1985, in dem er an der Seite von Meryl Streep und Robert Redford spielte, erhielt der charismatische Mime den Golden Globe und eine Oscar-Nominierung.

Ausgiebig würdigt der "Kulturmontag" Klaus Maria Brandauer am 17. Juni, ab 22.30 Uhr in ORF 2: Mit der brandaktuellen Dokumentation "Ich bin's am Ende immer selbst" zeichnet die langjährige ORF-Kulturredakteurin Eva Maria Klinger ein Porträt des vielfach preisgekrönten Schauspielgiganten und bittet ihn zum Gespräch. Der anschließende "art.film" bringt um 0.00 Uhr das 1989 produzierte Drama "Georg Elser - Einer aus Deutschland", bei dem Brandauer sowohl Regie führte als auch die Titelrolle des gescheiterten Hitler-Attentäters verkörperte, der 1939 im Alleingang einen Bombenanschlag auf den Diktator plante. ORF III zeigt den Film am Mittwoch, dem 26. Juni, um 22.20 Uhr.

"Ich bin's am Ende immer selbst" steht am Sonntag, dem 23. Juni, um 11.55 Uhr auch auf dem Programm von 3sat.

In einer weiteren Charakterrolle ist der ebenso für seinen Anspruch wie Perfektionismus bekannte Mime in "Daddy - Heller Stern in dunkler Zeit" am Dienstag, dem 18. Juni, um 0.00 Uhr in ORF 2, zu sehen: In der 2002 entstandenen Romanverfilmung gibt er den Philosophieprofessor Gregor Lämmle, der mit den Nazis kollaboriert und den Sohn einer Widerstandskämpferin jagt.

"Land der Berge: Happy Birthday, Klaus Maria!": Am Samstag, dem 22. Juni, um 19.30 Uhr in ORF III, begrüßt Lutz Maurer, Erfinder und Gestalter der preisgekrönten ORF-Sendereihe "Land der Berge", den Jubilar zum Gespräch. Klaus Maria Brandauer ist nicht nur den Bergen und seiner Heimat Altaussee verbunden, er war auch legendärer Gast-Präsentator der Reihe. Die Redaktion bedankt sich mit dieser Spezialsendung.

Am Dienstag, dem 25. Juni, zeigt ORF III um 22.00 Uhr die Thomas-Mann-Verfilmung "Mario und der Zauberer": Klaus Maria Brandauer führte nicht nur Regie bei dieser Produktion aus dem Jahr 1994 sondern brillierte auch in der zentralen Rolle des zwielichtigen Zauberers Cipolla.

Am 25. Juni, um 20.15 Uhr, gratuliert auch 3sat nochmals zum 70. Geburtstag Brandauers und zeigt die erst im Februar in ORF 2 erfolgreich ausgestrahlte und mittlerweile auch Romy-preisgekrönte jüngste TV-Produktion des Charaktermimen. Nikolaus Leytners Alzheimer-Drama "Die Auslöschung" ist die Geschichte einer großen Liebe, die auf den Prüfstand kommt, als beim Mann eine schwere Demenzkrankheit diagnostiziert wird. In den Hauptrollen Klaus Maria Brandauer und Martina Gedeck.

Mit dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet wurde Istvan Szabós Meisterwerk "Mephisto", das ORF III am Freitag, dem 28. Juni, um 20.15 Uhr präsentiert. Mit seiner brillanten Darstellung des Hendrik Höfgen in dieser 1981 entstandenen Klaus-Mann-Verfilmung schaffte Brandauer den internationalen Durchbruch. Manns Roman, der in den 1960er Jahren in Deutschland einen Skandal hervorrief, zeichnet den Aufstieg des Theaterschauspielers und Regisseurs Gustaf Gründgens im Dritten Reich nach und desavouiert seine Korrumpierbarkeit. Zwei weitere Zusammenarbeiten mit Szabó folgten mit "Oberst Redl" (1985) und "Hanussen" (1988); sie wurden ebenfalls für den "Auslands-Oscar" nominiert.

Am selben Abend, um 23.10 Uhr in ORF III, ist Klaus Maria Brandauer dann als "Jedermann" an der Seite von Marthe Keller (Buhlschaft), Will Quadflieg (Gott), Helmut Lohner (Teufel), Romuald Pekny, Susi Nicoletti, Karlheinz Hackl, Alfred Böhm und Hans Clarin in einer Salzburger Festspiel-Inszenierung von Ernst Haeussermann aus dem Jahr 1983 zu sehen.

Auch in den ORF-Radios wird der Jubilar gewürdigt: So bringt zum Beispiel Radio Niederösterreich am Geburtstag selbst, am Samstag, dem 22. Juni, ein Porträt - in "Guten Morgen Niederösterreich" (zwischen 5.00 und 9.00 Uhr).

