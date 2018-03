NÖ Weingala in Poysdorf abgehalten

Pernkopf: Sind im Weinbau sehr gut aufgestellt

St. Pölten (OTS/NLK) - In Poysdorf, einem Standort der NÖ Landesausstellung 2013 "Brot & Wein", wurden im Rahmen der NÖ Weingala am Mittwoch, 29. Mai, aus 3.400 Einreichungen von 720 Betrieben die 16 Landessieger - 15 Weine und 1 Sekt - prämiert. Diese wurden mit dem Siegel "Landessieger 2013" gekennzeichnet. Weiters kam es vor Ort zur Krönung der neuen Weinkönigin - in den nächsten zwei Jahren wird Tanja Dworschak das österreichische Weinland Nr. 1 repräsentieren, als neuer Weinbotschafter wird Fernsehliebling Franz Posch fungieren. Zum sogenannten "Kreis der Besten" zählen heuer insgesamt 120 Weine und fünf Sekte. Der Sonderpreis für den besten Winzer aus dem "Kreis der Besten" erging an das Weingut Hagn aus Mailberg. Zudem erhielten acht Top-Heurigenbetriebe je einen Sonderpreis für ihre Weine.

"Wir sind im Weinbau sehr gut aufgestellt. Die NÖ Winzer sind professionelle Qualitätsproduzenten, die es gleichzeitig verstehen, ihre Weine emotional und sympathisch beim Kunden zu positionieren. Im Zusammenspiel zwischen Tradition und modernen Bewirtschaftungs- und Vermarktungsmethoden gehört der NÖ Weinbau zu den innovativsten Zweigen der Landwirtschaft", hielt Landesrat Dr. Stephan Pernkopf fest.

Die Weingala stellt das Highlight im Veranstaltungsreigen rund um den niederösterreichischen Wein dar. Neben den Preisträgern nahmen Branchenvertreter, politische Repräsentanten sowie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens an der Veranstaltung teil.

Eine umfassende Bewertung ist die Grundlage für die Prämierung mit dem begehrten Siegel "Landessieger", das ab einer bestimmten Punkteanzahl vergeben wird. Die Weine aus dem "Kreis der Besten" und die 16 Landessieger sind berechtigt, Siegelmarken mit dem entsprechenden Aufdruck zu führen. Die besten Weine der NÖ WEIN Prämierung werden in den Salon nominiert.

Nähere Informationen: Referat Weinbau Landwirtschaftskammer Niederösterreich, DI Konrad Hackl, Telefon 05 0259/222 09, 0664/60 25 92 2209, e-mail konrad.hackl @ lk-noe.at, bzw. Landwirtschaftskammer Niederösterreich, DI Bernadette Laister, Telefon 05 0259/29307, 0664/60 25 92 93 07, e-mail bernadette.laister @ lk-noe.at

