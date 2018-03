Terminaviso über das geplante Wochenprogramm (KW 23) von Bundesminister Dr. Karlheinz Töchterle

Wien (OTS) - Dienstag, 4. Juni 2013

10:00 Uhr:

Bundesminister Töchterle beim Ministerrat

Bundeskanzleramt, Wien

14:00 Uhr:

Bundesminister Töchterle beim Unterrichtsausschuss

Parlament, Wien

17:00 Uhr:

Bundesminister Töchterle beim Science Industry Talk zum Thema "Partners in Innovation: Synergies between Industry and Basic Research"

Raiffeisen Lecture Hall, IST Austria, 3400 Klosterneuburg

Mittwoch, 5. Juni 2013

10:00 Uhr:

Bundesminister Töchterle beim Ausschuss für Forschung, Innovation und Technologie

Parlament, Wien

14:00 Uhr:

Bundesminister Töchterle verleiht Ehrenzeichen

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Audienzsaal, Minoritenplatz 5, 1014 Wien

16:30 Uhr:

Bundesminister Töchterle bei einem Festakt zur Eröffnung des neuen FH-Gebäudes der Fachhochschule Technikum Wien

Höchstädtplatz 6, 1200 Wien

18:45 Uhr:

Bundesminister Töchterle bei einer Podiumsdiskussion des Landesverbandes der katholischen Elternvereine

Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien

Donnerstag, 6. Juni 2013

Bundesminister Töchterle beim ersten gemeinsamen "Science Day" Tschechien/Österreich

Prag, Tschechische Republik

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Minoritenplatz 5, 1014 Wien

Pressebüro

Tel.: +43/1/53120-9007