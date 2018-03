aktion leben: Vizekanzler Michael Spindelegger und Schauspielerin Barbara Wussow unterstützen Benefiz-Kampagne zum Tag des Lebens

Wien (OTS) - "Viele schwangere Frauen haben durch die Arbeit der aktion leben eine neue Perspektive gefunden. Ich bin sehr dankbar für das Engagement und die Qualität der Arbeit", so Vizekanzler und Außenminister Dr. Michael Spindelegger zu aktion leben-Präsidentin Dr. Gertraude Steindl und Generalsekretärin Mag. Martina Kronthaler.

Im Rahmen der aktion leben-Kampagne "Die Überraschung des Lebens" überreichten Gertraude Steindl und Martina Kronthaler Vizekanzler Michael Spindelegger ein Überraschungs-Packerl.

Auch die beliebte Schauspielerin Barbara Wussow hat bereits ein Packerl der aktion leben zum Tag des Lebens 2013 erhalten. "Ich bin gerne Mutter. Das ist ein wichtiger Teil meiner Identität. Aber das Leben steckt voller Überraschungen - die einen treffen es positiver, andere weniger erfreulich. Deswegen meine ich, dass es unser aller Aufgabe sein sollte, schwangeren Frauen in Not zu helfen", sagt Wussow.

1. Juni: Tag des Lebens

Am 1. Juni, dem Tag des Lebens, werden die türkis-grünen Packerl mit wertvollem Inhalt in ganz Österreich gegen eine Spende verteilt. Die Pakete enthalten qualitätsvolle Sachartikel renommierter, österreichischer Unternehmen. Der Erlös dieser Benefiz-Kampagne kommt schwangeren Frauen in Notlagen zugute.

Im Wiener Einkaufszentrum Q 19 sind am 1. Juni, um 12 Uhr, Schauspielerin Barbara Wussow und Bezirksvorsteher Adolf Tiller persönlich anwesend.

Alle Standorte unter www.aktionleben.at/tag_des_lebens.

Promis aus Politik und Gesellschaft unterstützen die Kampagne Neben Vizekanzler Spindelegger unterstützen auch Innenministerin Mag. Johanna Mikl-Leitner, Wissenschaftsminister Dr. Karlheinz Töchterle, Schauspielerin Barbara Wussow, Tanzschul-Leiter und Dancing Star-Juror Dkfm. Thomas Schäfer-Elmayer, Abgeordnete zum Nationalrat und Behindertensprecherin der Grünen Mag. Helene Jarmer, Abgeordneter zum Nationalrat und Behindertensprecher der ÖVP Dr. Franz-Joseph Huainigg und Kronehit-Moderatorin Dani Linzer die Tag des Lebens-Kampagne.

Mehr über aktion leben österreich und den Tag des Lebens am 1. Juni unter www.aktionleben.at.

