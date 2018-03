Aviso-Fototermin: Neues Rechenzentrum der Stadt Wien

Symbolische Schlüsselübergabe im neu errichteten Gebäudekomplex STAR22

Wien (OTS) - Der Bürokomplex STAR22, auf den ehemaligen Waagner-Biro-Gründen, beherbergt in den beiden Untergeschoßen das neue Rechenzentrum der Stadt Wien. Die Arbeiten sind so weit fortgeschritten, dass das Symbol des Schlüssels für das Haus von der RZW GmbH, einem Tochterunternehmen der Wien Holding, an die Magistratsabteilung 14, dem internen IT- Dienstleister für die Dienststellen der Stadt Wien, übergeben werden kann.

Die Schlüsselübergabe erfolgt im Rahmen eines Fototermins, bei dem mit dabei sein werden:

o Sandra Frauenberger, Stadträtin

o Norbert Scheed, Bezirksvorsteher im 22. Wiener Gemeindebezirk

Donaustadt

o Sigrid Oblak, Geschäftsführerin Wien Holding

o Johann Klar, Abteilungsleiter MA 14



o Bitte merken Sie vor:

Zeit: Mittwoch, 05. Juni 2013, 09.00 Uhr

Ort: Foyer Rechenzentrum, 22., Stadlauerstraße 56; vis à vis

Parkplatz Hornbach



Die VertreterInnen der Medien sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

