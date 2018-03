Vilimsky: ORF-Skinhead-Affäre: FPÖ wird parlamentarische Anfrage einbringen

Wien (OTS) - "Nachdem nunmehr drei Jahre im Kreis ermittelt wurde, stellt die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt das Verfahren gegen ORF-Reporter Ed Moschitz wegen der sogenannten Skinhead-Affäre ein", zeigte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky Unverständnis für diesen Schritt. "Nachdem dieses Verfahren nur mit Genehmigung des Justizministeriums eingestellt werden kann, wird die FPÖ eine entsprechende parlamentarische Anfrage einbringen", gab Vilimsky bekannt.

Zur Erinnerung: Ein ORF-Reporter bringt drei amtsbekannte Skinheads (welche durch den ORF dafür auch nachweislich bezahlt wurden) zu einer FPÖ-Veranstaltung - zwecks gezielter Provokation und manipulativer ORF-Bilder - nach Wr. Neustadt mit. Diese vom ORF mitgebrachten und bezahlten ORF-Darsteller benehmen sich vor Ort letztklassig und mehrere Personen und Zeugen hören unabhängig voneinander am Ende der Veranstaltung ein nicht akzeptables und verbotenes "Sieg Heil" von einem dieser Skinheads.

"Dieser verbotene Sachverhalt wurde sofort von HC Strache vor Ort angezeigt und dokumentiert", betonte Vilimsky. "Zwei Wochen später strahlt der ORF in der Sendung "Am Schauplatz - Am rechten Rand" die fragliche Passage nicht aus, denn unmittelbar bevor Strache sich nach der Polizei erkundigte fehlten 8 Sekunden des Beitrages", so Vilimsky.

In einer ersten Einvernahme der ORF-Darsteller hat einer selbst zugegeben, "Sieg Heil" gerufen zu haben und dafür Geld erhalten zu haben. Zwei Tage später widerrief er dieses Geständnis, indem er aussagte, nicht "Sieg Heil" gerufen zu haben. Trotzdem blieb er aber bei diesem Widerruf unter anderem bei folgenden Aussagen: "Für bestimmte Aussagen, welche für "Rechtsextreme" typisch sind, gibt's kleine Prämien. Wir wussten, dass damit so Sachen wie "Sieg Heil" oder "Heil Hitler" gemeint waren. ...Wir standen etwa 4 oder 5 Meter von Strache entfernt und hörten, wie er (Anm.: Moschitz) uns zurief "Jetzt sagts es endlich". Was wir rufen sollten, war uns nicht ganz klar aber wir sollten eine der "gewissen Äußerungen" rufen. ...". In Wiener Neustadt wurden dann auf dem Band des ORF unter anderem folgende Aussagen dokumentiert: "Was mach ich mit dem Strache, Hitler (gerufen) ist mein Führer" oder "Ich bin für den Führer, was soll ich mit dem Scheiß da." ... Auch über Hakenkreuzfahnen wurde mit dem ORF-Redakteur Moschitz gesprochen.

Bis heute konnte nicht festgestellt werden, ob es sich beim beschlagnahmten Band um ein Original oder eine bearbeitete Kopie handelt. Ein unnatürliches Schnaufgeräusch, das exakt zu dem Zeitpunkt zu hören ist, als FPÖ-Bundesparteiobmann Strache die strafrechtlich relevante Aussage wahrgenommen hat, befindet sich in exakt gleicher Lautstärke und exakt an der selben Stelle (auf über eine tausendstel Sekunde genau) auf zwei Tonspuren, obwohl dies technisch gar nicht möglich ist.

Die Gutachter haben mehrfach festgestellt, dass Manipulationen bei digitalen Medien technisch nur sehr schwer nachweisbar sind, und keine Aussage getroffen werden kann. Wenn die Staatsanwaltschaft der Meinung ist, dass die Gutachten nicht verwertbar sind, so müssten eigentlich die vielen Zeugenaussagen und Indizien für eine Anklage reichen.

"Nunmehr, drei Jahre später wird das Verfahren gegen den ORF-Redakteur aber dennoch völlig unverständlicherweise eingestellt und die unabhängigen Zeugen des Vorfalls, welche die inakzeptablen Aussagen gehört haben, werden einfach ausgeblendet", so Vilimsky, der es damit nicht auf sich beruhen lassen will und vom Justizministerium Aufklärung verlangt.

