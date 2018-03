Causa Prammer - FPÖ: Mölzer: Anzeige gegen Graf-Mitarbeiter ist Angriff auf Pressefreiheit

Durchsichtiger Versuch, kritischen Journalismus zu beschneiden

Wien (OTS) - Für scharfe Kritik sorgt die Anzeige der Nationalratspräsidentin Barbara Prammer gegen "Unzensuriert.at" und Mitarbeiter des Dritten Nationalratspräsidenten Martin Graf. "Prammer spannt hier die Parlamentsdirektion vor den Karren parteipolitischer Auseinandersetzungen und versucht, auf billige Art und Weise Meinungs- und Pressefreiheit einzuschränken, so der freiheitliche EU-Delegationsleiter und EU-Mandatar Andreas Mölzer.

Selbst im Zivilberuf Publizist und Herausgeber einer Zeitung würde es sich Mölzer verbitten, seitens der angeblichen "Hüterin des Parlamentarismus" in seiner Meinungs- und Pressefreiheit eingeschränkt zu werden. "Gleiches gilt natürlich für Martin Graf und seine Mitarbeiter - die Anzeige der Parlamentsdirektion, die sichtlich auf Prammers Anweisung erfolgte, ist mit lächerlichen Argumenten begründet und hat offensichtlich nur ein Ziel: Graf und seine Mitarbeiter parteipolitisch zu bekämpfen", so Mölzer weiter, der abschließend eine umgehende Zurückziehung der Anzeige gegen "Unzensuriert.at" fordert, um bereits entstandenen Schaden am Ansehens des Parlaments zumindest zu begrenzen.

