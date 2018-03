picturemaxx AG mit neuem Aufsichtsrat

München (ots) - Die picturemaxx AG, Anbieter für Media-Asset-Management-Systeme, gibt ihren neuen Aufsichtsrat bekannt. Im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 28. Mai 2013 erhielten das Mandat: Dr. Andreas Beyer, München, Prof. Dr. Dirk Bildhäuser, München, und Alexander Rüegg, Richterswil/Schweiz.

In seiner konstituierenden Sitzung hat der Aufsichtsrat Dr. Andreas Beyer, 45, zum Vorsitzenden gewählt. Mit ihm gewinnt die picturemaxx AG einen ausgewiesenen Kapitalmarktexperten und erfolgreichen Unternehmensgründer für die höchste Stelle ihres Kontrollgremiums. Dr. Andreas Beyer ist aktuell als Unternehmensberater und Geschäftsführer von Beteiligungsunternehmen tätig und hält einen Lehrauftrag an der Fachhochschule für angewandtes Management Erding. Er ist Autor zahlreicher Fachartikel und wirtschaftswissenschaftlicher Publikationen.

Sein Stellvertreter im Aufsichtsrat der picturemaxx AG ist Prof. Dr. Dirk Bildhäuser.

Prof. Dr. Dirk Bildhäuser, 43, lehrt seit 2003 als Professor an der Hochschule Neu-Ulm. Seine Themenschwerpunkte sind Strategisches Management und Systemische Managementberatung. Entsprechende praktische Erfahrungen bringt er von seinen Tätigkeiten bei der Siemens AG, der Robert Bosch GmbH und der Deutschen Post AG mit. Prof. Dr. Dirk Bildhäuser hält bereits weitere Aufsichtsratsmandate. Zudem ist er Gesellschafter einer Unternehmensberatung.

Das dritte neu gewählte Mitglied des Aufsichtsrates, der IT-Spezialist Alexander Rüegg, 45, ist seit 2012 als Unternehmensberater tätig. Zuvor bekleidete der Diplom-Informatiker und Fachmann für E-Business verschiedene Top-Management-Positionen, so zum Beispiel als Head of IT und Managing Director bei EFG Financial Products AG oder als Head of Software Development bei der Allianz Schweiz AG.

Bernd Czichon, Vorstand der picturemaxx AG, strebt gemeinsam mit den Aufsichtsräten eine aktive und engagierte Zusammenarbeit an. "Es freut mich sehr, dass wir drei in ihren jeweiligen Fachbereichen ausgewiesene Experten und außergewöhnlich erfolgreiche Persönlichkeiten für das anspruchsvolle Amt gewinnen konnten. Der neue Aufsichtsrat bildet für mich einen weiteren, wesentlichen Baustein in der erfolgreichen Entwicklung unserer Gesellschaft", betonte Bernd Czichon während der Gratulation.

