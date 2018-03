"Klingendes Österreich": Sepp Forcher zeigt "Das große Land"

Zwischen Riesenrad und Kellergassen - am 1. Juni in ORF 2 und in der ORF-TVthek

Wien (OTS) - Eine musikalische Entdeckungsreise durch das "große Land" - Sepp Forcher führt am Samstag, dem 1. Juni 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 durch ein "Klingendes Österreich" zwischen Riesenrad und Kellergassen. Und so beginnt die 173. Ausgabe des Formats im Palais Niederösterreich in der Herrengasse im Zentrum Wiens zwischen Minoritenplatz und Freyung. Weiter geht es zur weltweit wohl schönsten Jugendstilkirche am Steinhof, zum Leopoldsberg mit Blick auf Donau und Riesenrad sowie zum Bisamberg mit seiner historischen Sendeanlage.

Von der Stammersdorfer Kellergasse geht es dann hinaus in das große Land: Strasshof mit seinem einzigartigen Eisenbahnmuseum, Matzen und vor allem das größte Freilichtmuseum Niederösterreichs in Niedersulz stehen auf dem Reiseprogramm. Den weiteren Weg säumen als Zeugen uralter Kultur die gewaltigen Grabhügel von Niederhollabrunn und Großmugl. Der Hochkultur der Gegenwart begegnet Sepp Forcher in ihrer edelsten Form im Schlosspark von Grafenegg. Das vornehme Barockschloss Schönborn und im Gegensatz dazu die gemütlichen Kellergassen am Wagram runden seinen Streifzug durch das "große Land" ab.

Für beste musikalische Unterhaltung sorgen: die Neuen Wiener Concert Schrammeln, Cornelia Mayer, Ö-Streich, der Singkreis Matzen, die Weinviertler Mährische Musikanten, das Zistersdorfer Terzett, die Niederösterreichischen Tonkünstler, Klangvierterl und der Musikverein Feuersbrunn-Wagram.

"Klingendes Österreich - Das große Land - Zwischen Riesenrad und Kellergassen" ist eine Produktion des ORF-Landesstudios Steiermark. Für Buch und Regie zeichnet Elisabeth Eisner verantwortlich.

"Klingendes Österreich in der ORF-TVthek

Wer zur Sendezeit der TV-Ausstrahlung von "Klingendes Österreich" unterwegs ist, muss dennoch nicht darauf verzichten, die Sendung live mitzuverfolgen: Die ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) stellt einen Live-Stream bereit, womit Fans auch via Laptop oder Smartphone bei Sepp Forchers Reise "Zwischen Riesenrad und Kellergassen" mit dabei sein können. Auch wer die Gespräche, die vorgestellten landschaftlichen und kulturellen Besonderheiten und die musikalischen Einlagen der Sendung nachträglich oder noch einmal ansehen möchte, ist bei der ORF-TVthek richtig: "Klingendes Österreich" steht nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand zur Verfügung.

