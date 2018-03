Khol zu Pensionen: Österreich auf dem richtigen Weg!

Seit 2008 wurden entscheidende Reformen weiterentwickelt, die unser seit 1956 bewährtes Umlagesystem absichern.

Wien (OTS) - "Im aufziehenden Wahlkampf, untermauert mit diversen mehr oder weniger soliden Studien, setzt der laute Ruf wieder ein:

'Endlich sollen Pensionsreformen durchgeführt werden!' Seit Jahren sei hier nichts geschehen. Dabei werden Themen vermischt, Fakten nicht berücksichtigt und viele Einzelreformen übersehen. Die Österreichische Bundesregierung hat - unterstützt von allen Sozialpartnern, d.h. besonders auch vom Österreichischen Seniorenrat - seit 2008 entscheidende Reformen weiterentwickelt. Sie sichert damit unser seit 1956 bewährtes Österreichisches Umlagesystem nachhaltig ab. Dabei bekennt sich die Bundesregierung - wie auch die Sozialpartner - zum Umlagesystem. Eine Umstellung auf ein Kapitaldeckungsverfahren oder Systeme ohne Staatszuschuss steht dabei nicht zur Debatte, wäre auch keine Pensionsreform, sondern bloß die Zerschlagung eines sicheren und bewährten Systems", erklärt Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol, Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes und Präsident des Österreichischen Seniorenrates. Und Khol hält zu den bereits erfolgten Reformen im Einzelnen fest:

Tatsächliches Pensionsantrittsalter steigt:

"Die Bundesregierung verfolgt gemeinsam das Ziel, das tatsächliche Pensionsantrittsalter zu erhöhen und hat dabei schon erste Erfolge erzielt. Die immer wieder öffentlich angeführten Zahlen zum Pensionsantrittsalter in Österreich beinhalten immer auch die Antrittsalter von Invaliditätspensionisten - was in fast allen Europäischen Ländern so nicht erfolgt. Dort werden Invaliditätspensionen nämlich zu Recht über das Gesundheitssystem abgewickelt. Ein Schritt, den Österreich mit der Reform der befristeten Invaliditätspensionen für alle unter 50jährigen ebenfalls nachvollzieht. Ab 2014 gibt es keine befristete 'I-Pension' mehr für unter 50jährige. Stattdessen gibt es Reha- und / oder Umschulung, dazu das entsprechende Reha- bzw. Umschulungsgeld. Der Seniorenbund-Grundsatz 'Aktivieren statt Pensionieren' wird damit umgesetzt. Zudem werden weitere Zugänge zu vorzeitigen Pensionen erschwert: Bei der Korridorpension benötigt man künftig mehr Beitragsjahre, um den Zugang zu finden (Anstieg um 6 Monate pro Jahr), der Pensionsmalus liegt dabei bei 5,1 Prozent für jedes vor dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter in Pension getretene Jahr. Bei der so genannten 'Hackler-Regelung' steigt das Antrittsalter 2014 um 2 Jahre - für Männer von 60 auf 62, für Frauen zuerst von 55 auf 57, dann schrittweise um 6 Monate / Jahr weiter, bis ebenfalls das Alter 62 erreicht ist. Zudem werden ab 2014 auch bei der 'Hackler-Regelung' Abschläge von 4,2 Prozent pro Jahr, das man vor dem gesetzlichen Antrittsalter die Pension antritt, verrechnet. Damit ist die 'Hackler-Regelung' de facto zu Ende. Bei Berufsschutz und diversen anderen Regelungen wurden kleinere - sozial verträgliche -Anpassungen vorgenommen. In Summe werden diese vielen kleinen Reformschritte bis 2016 zu einem Anstieg des Antrittsalters um weitere zwei Jahre führen. Dies bedeutet, dass der jährlich ohnehin fallende Staatszuschuss zum Pensions-System um weitere zwei Milliarden sinken wird!"

Österreichisches Pensionskonto erfolgreich in Umsetzung:

"Nach langen aufwendigen Rechenarbeiten konnte ein besonders großer Schritt gelingen: Statt einer Umstellung aller Pensionsversicherten auf das 'Allgemeine Pensionsgesetz', also das 'Österreichische Pensionskonto' erst in mehreren Jahrzehnten, wird die komplizierte und unverständliche Parallelrechnung für alle ab 1.1.1955 Geborenen per 2014 durch eine 'Kontoerstgutschrift' auf dem 'Österreichischen Pensionskonto' ersetzt. Die neue Berechnungsformel garantiert dabei, dass der Verlust aus dieser Umstellung nicht mehr als 1,5 Prozent (Jahrgang 1955) linear verlaufend zu 3,5 Prozent (Jahrgänge ab 1965) beträgt. Dabei werden zudem Kindererziehungszeiten nach einem besseren System angerechnet, als zuvor in der Parallelrechnung vorgesehen. Für ab 1955 Geborene bedeutet dies eine Kontogutschrift zwischen 1.022,- und 1.424,- Euro für jeden Monat ab der Geburt des Kindes - bis zu vier Jahre lang, außer es wurde in dieser Zeit schon das nächste Kind geboren. Dieser Betrag wird auch dann dem Pensionskonto gutgeschrieben, falls im selben Zeitraum Pensionsbeiträge aus eigener Erwerbsarbeit erfolgten. In Summe bedeutet dies: Mehr Transparenz für die Versicherten und mehr Pension für alle mit Kinderbetreuungszeiten - zumeist wohl für Frauen", so Khol weiter.

"Experten-Pensionskonto" nach schwedischem Modell: keine Reform, sondern eine Pensions-Kürzung und eine Explosion der Lohnnebenkosten:

"Ausdrücklich nichts zu tun das 'Österreichische Pensionskonto' mit dem so genannten 'Experten-Pensionskonto' nach schwedischem Modell. Jene, die eine solche Umstellung verlangen, wollen die Abschaffung der seit 1956 vereinbarten Staatszuschüsse zum Pensionssystem und die Abwälzung der Risiken gestiegener Lebenserwartung auf die Versicherten alleine. In Summe bringt dies einen Pensionsverlust von 35 Prozent - wie das Sozialministerium errechnet hat. Wohl gemerkt: einen Pensionsverlust für alle Jungen, die aber weiterhin die hohen Beiträge einzuzahlen hätten. Auf bestehende Pensionen hätte diese Umstellung keinen Einfluss - die Umstellung wird von uns Seniorenvertretern dennoch als nicht zielführend abgelehnt. Hinzu kommt: Wie Experten errechnet haben, bedeutet dies eine explosionsartige Erhöhung der Lohnnebenkosten -statt 12,55 Prozent (Bergbau: 18,05 %) würde der Pensionsbeitrag der Arbeitgeber auf über 30 Prozent steigen. Dabei ist die Senkung der Lohnnebenkosten ein in Österreich und Europa unbestrittenes wichtiges Politikziel", betont Khol.

Effektives Bonus-Malus-System eingeführt:

"Mit dem 'Allgemeinen Pensionsgesetz', also dem 'Österreichischen Pensionskonto' tritt auch ein versicherungsmathematisch korrektes Bonus-Malus-System in Kraft: Für jedes vor 60/65 in Pension gegangene Jahr werden 5,1 Prozent (bei der Hackler-Regelung 4,2 Prozent) an Abschlägen verrechnet. Hinzu kommt die fehlende Aufwertung von jährlich 1,78 Prozent auf dem Pensionskonto. Dies ergibt in Summe einen Malus von 6,88 Prozent pro Jahr (Hackler: 5,98 Prozent) -Internationale Experten empfehlen hier Abschläge von 7 Prozent; eine Empfehlung, die Österreich damit de facto erfüllt. Bei den Zuschlägen gelten ebenso 5,1 Prozent pro freiwillig länger gearbeitetem Jahr nach 60/65, dem ebenso die Aufwertung auf dem Pensionskonto von 1,78 Prozent hinzuzurechnen ist. Ergibt somit einen Bonus von ebenfalls 6,88 Prozent pro Jahr. Internationale Experten empfehlen hier für Österreich Zuschläge von rund 10 Prozent - diesen Wert wird der Österreichische Seniorenbund in der kommenden Gesetzgebungsperiode jedenfalls anstreben. Wer dazu behauptet, man könne das Pensionsantrittsalter ohne die Festlegung eines Pensionskorridors völlig freistellen, verheimlicht dabei gerne, dass dies auch die versicherungsmathematische Neuberechnung aller Zu- und Abschläge bedeuten würde. Im Klartext: Deutlich höhere Abschläge für jedes vor 60/65 in Pension getretene Jahr", erklärt Khol.

Über weitere Reformschritte nachdenken

"Unser Umlagesystem lebt davon, dass laufend kleinere Anpassungen an geänderte Realitäten vorgenommen werden. So wollen wir weiterhin über die Ausgestaltung der Altersteilzeit nachdenken (besonders der Block-Variante). Diese Form bevorzugt einige wenige und ist sehr teuer. Zudem brauchen wir ein effektives Bonus-Malus-System für Arbeitgeber, die Ältere beschäftigen (oder eben leider nicht beschäftigen). Vor allem jene 'quasi-staatlichen' Unternehmen, die ihre älteren Mitarbeiter weiterhin spätestens mit Erreichen des Korridor-Pensionsalters hinaus mobben, sind endlich mit einer ordentlichen Malus-Zahlung zu belegen. Die Steuerbegünstigung für 'Golden Handshakes' ist dabei zu streichen. Und insgesamt ist die Diskriminierung der Frauen zu beenden. Dazu bedarf es eines umfassenden Rahmen-Paketes, eine Maßnahme alleine reicht dazu mit Sicherheit nicht. Zudem sind weitere Harmonisierungsschritte zu setzen - alle Systeme sind an das 'Allgemeine Pensionskonto' wie vereinbart rasches möglich heranzuführen", betont Khol zu nächsten Reformschritten.

Feststellung zu Empfehlungen des "Europäischen Semesters"

Abschließend nimmt Khol zu den aktuellen Empfehlungen des Europäischen Semesters, bzw. zur Berichterstattung dazu, Stellung:

"Ich lege allen ans Herz, diese Empfehlungen aufmerksam zu lesen -sich nicht ausschließlich auf mediale Zusammenfassungen zu konzentrieren. Die erste - und somit wichtigste Empfehlung - betrifft nämlich die staatlichen Strukturen, die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Gemeinden. Hier wird empfohlen, die Strukturen noch effizienter zu gestalten. Die Bundesregierung hat vor allem mit der Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit, mit der Gesundheits-Strukturreform, mit der Zusammenlegung der Polizeidirektionen, der Zusammenlegung von Bezirksgerichten und der Änderung der Zuständigkeiten bei der Pflegegeldauszahlung (10 statt 298 Stellen!) in dieser Legislaturperiode umfassende Maßnahmen gesetzt und wird diesen Weg mit Sicherheit weitergehen. Die im 'Europäischen Semester' enthaltenen Empfehlungen zum Pensionssystem fanden sich schon in den Empfehlungen des Vorjahres und sollten damit eher nicht zu nun vorhandenen Aufschreien führen!"

