NÖ Weingala: Niederösterreichs Spitzenweine 2013 prämiert

16 Landessieger gewählt - 120 Weine und 5 Sekte im "Kreis der Besten"

Poysdorf (OTS) - In Poysdorf, dem Zentrum der NÖ Landesausstellung 2013 "Brot und Wein", sind am 29.05. aus 3.400 Einreichungen von 720 Betrieben, die 16 Landessieger (15 Weine und 1 Sekt) prämiert worden. Diese mit dem Siegel "Landessieger 2013" gekennzeichneten Weine signalisieren die absolute Spitze des heimischen Weinbaus. Zum sogenannten "Kreis der Besten" zählen heuer insgesamt 120 Weine und 5 Sekte. Für die nächsten zwei Jahre repräsentiert die vor Ort frisch gekrönte Weinkönigin Tanja Dworschak das österreichische Weinland Nummer 1. Mit dem Fernsehliebling Franz Posch gewinnt Niederösterreich zudem einen Weinbotschafter, der neben der bekannten Liebe zur Musik auch ganz besonders für den niederösterreichischen Wein schwärmt. Zum bereits 6. Mal stiftet die RWA einen Sonderpreis für den besten Winzer aus dem "Kreis der Besten" - 2013 geht dieser an das Weingut Hagn aus Mailberg. In dieser renommierten Gruppe werden die höchstbewerteten Weine jeder Kategorie zusammengefasst und stellen so die Spitze des niederösterreichischen Weinbaues dar. Überdies erhielten acht Top-Heurigenbetriebe einen Sonderpreis für ihre hervorragenden Weine.

Weitere Informationen und Zitate zur Weingala

Die Weingala stellt das Highlight im Veranstaltungsreigen rund um den niederösterreichischen Wein dar. So fanden sich neben den Preisträgern auch Branchenvertreter, politische Repräsentanten sowie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens am Vorabend des Frohnleichnam-Tages in Poysdorf ein. Zwei Weinbaubetriebe konnten gleich zweifach gewinnen: Doppel-Landessieger wurden das Weingut Hagn - Hundschupfenkellerei aus Mailberg, in den Kategorien "Grüner Vetliner leicht" und "Blauer Zweigelt 2011", sowie das Weingut Stift Klosterneuburg in den Kategorien "Sekt" und "Blauer Burgunder, St. Laurent".

Hermann Schultes, Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, freut sich auch aus einem persönlichen Beweggrund über die hervorragenden Weine: "Ich darf sagen, dass ich als Weinviertler sehr stolz darauf bin, dass die Weingala heuer hier in Poysdorf, am Ort der Landesausstellung 'Brot & Wein', stattfindet. Eine bessere Kombination gibt es nicht. Die präsentierten Weine sind das zusammengefügte Ergebnis von Begabungen der Winzer sowie Besonderheiten der verschiedenen Weinbaugebiete und Lagen. Ich bin mir sicher, dass wir mit diesen Weinen die Konsumenten noch mehr für die Leistungen unserer Winzer begeistern können."

Agrarlandesrat Stephan Pernkopf betont: "Wir sind im Weinbau sehr gut aufgestellt. Die niederösterreichischen Winzer sind professionelle Qualitätsproduzenten, die es gleichzeitig verstehen ihre Weine emotional und sympathisch beim Kunden zu positionieren. Im Zusammenspiel zwischen Tradition und modernen Bewirtschaftungs- wie auch Vermarktungsmethoden gehört der Weinbau Niederösterreichs zu den innovativsten Zweigen der Landwirtschaft."

"Nach einem schwierigen Jahr mit geringen Erträgen sind wir besonders stolz, dass die Qualitäten so hervorragend geworden sind und wir 3.400 Einreichungen verzeichnen konnten. Unsere Ausgezeichneten sind eine interessante Mischung aus etablierten Betrieben einerseits und interessanten Newcomern andererseits", beschreibt NÖ Weinbaupräsident Franz Backknecht die Landesweinprämierung 2013.

Hubert Schultes, Generaldirektor der Niederösterreichischen Versicherung, ist stolz darauf, dass mehr als 50% der Winzer in seinem Haus versichert sind. Zudem freut er sich in seiner Funktion als Präsident der NÖ Volkskultur besonders über den neuen Weinbotschafter Franz Posch, der mit seiner Sendung "Mei liabste Weis" einen wichtigen kulturellen Beitrag leistet.

Sonderpreis für die besten Top-Heurigen

Die Auszeichnung "Top-Heuriger" erhalten besonders qualitätsvolle Heurigenbetriebe in Niederösterreich. Die Betriebe müssen dafür mehr als 50 Kriterien erfüllen. 2013 haben sich rund 80 Heurigenbetriebe mit 500 Einreichungen an der niederösterreichischen Weinprämierung beteiligt. Der Österreichische Weinbaupräsident, Josef Pleil, betont:

"Die Top-Heurigen sind bei uns das Pendant zu den Haubenrestaurants. Ich freue mich, dass diese Initiative bereits nach fünf Jahren so gute Früchte trägt." Mit dem Schüttkastenstüberl Urban aus Wullersdorf wird auch einer der 16 Landessieger mit dem Sonderpreis für einen Top-Heurigen ausgezeichnet. Die prämierten Betriebe verbinden Spitzen-Weinqualität mit dem Angebot kulinarischer Köstlichkeiten im beliebten Heurigenambiente.

RWA unterstützt NÖ Weinbau mit Sonderpreis für den "Kreis der Besten"

Das Motiv der RWA AG, den Sonderpreis für den "Kreis der Besten" zu stiften, beschreibt Christoph Metzker, Bereichsleiter RWA-Betriebsmittel, folgendermaßen: "Wir freuen uns, dass das Qualitätsniveau im niederösterreichischen Weinbau immens hoch ist und weiter steigt. Mit diesem Preis signalisieren wir, dass wir für die hohen Ansprüche der Winzer ein verlässlicher Partner sind." Der Ehrenpreis für den "Kreis der Besten" geht 2013 an das Weingut Hagn, das gleich mit fünf Weinen in der Gruppe der 120 Spitzenweine Niederösterreichs vertreten ist.

Hintergrundinformation zum "Landessieger Siegel 2013"

Eine umfassende Bewertung ist die Grundlage für die Prämierung mit dem begehrten Siegel, das ab einer bestimmten Punkteanzahl vergeben wird. Die Weine aus dem "Kreis der Besten" und die 16 Landessieger sind berechtigt, Siegelmarken mit dem entsprechenden Aufdruck zu führen. Die besten Weine der NÖ Wein-Prämierung werden in den Salon nominiert. Weitere Informationen zur Landesweinprämierung und ihren Siegern, Fotos sowie Informationen zu den Preisträgern finden Sie unter www.lk-noe.at und www.noewein.net.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

DI Konrad Hackl, Referat Weinbau Landwirtschaftskammer NÖ

Tel.: 05 0259 22209, Mobil: 0664/60 25 92 2209, E-Mail: konrad.hackl @ lk-noe.at



DI Bernadette Laister, Pressesprecherin Landwirtschaftskammer NÖ

Tel.: 05 0259 29307, Mobil: 0664/60 259 29307, E-Mail: bernadette.laister @ lk-noe.at