"Frisch gekocht": Erste Finalwoche ab 3. Juni in ORF 2

Wien (OTS) - Messer gewetzt und Pfannen poliert - das große Wettkochen um den "Frisch gekocht"-Kochchampion geht in die finale Phase. Ab Montag, dem 3. Juni 2013, immer um 14.00 Uhr kochen zunächst die zehn Finalisten von Andi eine Woche lang um den Aufstieg in die nächste Runde. An jedem Wochentag treten zwei Kandidatinnen und Kandidaten im K.-o.-System zu einem Motto - von mediterran über vegetarisch bis Dessert - gegeneinander an. Die Entscheidung, wer weiterkommt, trifft täglich die Fachjury bestehend aus Starköchin Lisl Wagner-Bacher und Gourmetexperte Karl Hohenlohe. Alex ist als Beobachter mit dabei, kommentiert das Geschehen und steuert so manche Pointe bei.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der ersten "Frisch gekocht"-Halbfinalwoche:

Montag, 3. Juni (mediterran): Johann Weil: Crespelle mit Spinat und Schafkäse. Renate Edlhofer: Lammstelze mit Rosmarinerdäpfeln

Dienstag, 4. Juni (Fisch): Xanxia Novotny: Gedämpfter Fisch mit blanchiertem Eisbergsalat Canon Style, Duftreis. Werner Biswanger:

Karpfen serbisch mit Knoblauchbutter und Blattsalat mit französischem Dressing

Mittwoch, 5. Juni (vegetarisch): Peter Schwingenschlögl: Schnelles Bohnenchili, Doris Heinrich: Selbstgemachte Tagliatelle mit Wildkräuterpesto, grünem Spargel und Safranschaum

Donnerstag, 6. Juni (Österreich): Alexander Mayer: Kalbsbraten mit Grießknödel und Spargel. Ludovika Ruesch: Backhuhn ausgelöst mit Kartoffelsalat

Freitag, 7. Juni (Desserts): Andreas Iser: Apfelspatzen mit Zimtschaum. Manuel Kernthaler: Warmes Apfeltatar mit Weinchadeau, karamellisierten Erdbeeren und roter Beerensauce

"Frisch gekocht" - Zweite Halbfinalwoche ab 10. Juni: Team Alex kocht um den Einzug in die Finalwoche

Von Montag, dem 10., bis Freitag, den 14. Juni, kochen die zehn Kandidaten und Kandidatinnen des Teams Alex um den Einzug in die Finalwoche. Wie auch schon in der Vorwoche steigt täglich ein/e Kandidat/in im K.-o.-System in die letzte Finalwoche auf. Die Entscheidung, wer weiterkommt, trifft ebenfalls die Fachjury bestehend aus Starköchin Lisl Wagner-Bacher und Gourmetexperte Karl Hohenlohe. In dieser Woche übernimmt Andi die Aufsicht über das Geschehen im Studio.

"Frisch gekocht" - Finalwoche vom 17. bis 21. Juni

Andi und Alex kochen in dieser Woche jeden Tag mit jeweils einem ihrer weitergekommenen Kandidaten oder Kandidatinnen. Die Fachjury (Lisl Wagner-Bacher und Karl Hohenlohe) bewertet täglich beide Teilnehmer/innen mit Punkten. Jener Kandidat/jene Kandidatin aus Team Andi und jener Kandidat/jene Kandidatin aus Team Alex, der/die am Ende der Woche die meisten Punkte hat, steigt ins Finale auf. In die Bewertung der Juroren fließen Kreativität, Geschmack und die Präsentation der Speisen ein.

Die "Frisch gekocht"-Finalshow am Sonntag, dem 23. Juni, 17.05 Uhr, ORF 2

Die beiden Finalisten müssen in nur 45 Minuten ein Menü zubereiten und die Jury von ihren einzigartigen Kochkünsten überzeugen. Damit das Finalergebnis über jeden Zweifel erhaben ist, wird die Jury mit Österreichexport-Starkoch Johann Lafer in der Finalshow verstärkt. Schließlich geht es um den Titel des "Kochchampions 2013". Auf den Sieger wartet als Hauptpreis eine Gourmetreise nach Paris im Wert von 3.000 Euro: ein Essen in Paris im weltberühmten Restaurant "Train bleu", sowie Einkaufsgutscheine im Wert von 1.000 Euro.

