Causa Prammer - Graf fordert Geschäftsordnungsänderung gegen Machtmissbrauch

Keine eigenmächtigen Handlungen gegen Parlamentarier und Mitarbeiter mehr

Wien (OTS) - Als Reaktion auf den Machtmissbrauch durch Nationalratspräsidentin Barbara Prammer (SPÖ) regt der Dritte Nationalratspräsident Martin Graf (FPÖ) eine Reform der Geschäftsordnung im Parlament an. Prammer hatte eigenmächtig die Parlamentsdirektion beauftragt, rechtliche Schritte gegen die Internet-Zeitung "unzensuriert.at" einzuleiten. Motiv dafür war offensichtlich, dass Mitarbeiter Grafs in der Herausgeber-Gesellschaft des Mediums tätig sind.

"Wenn die Präsidentin die politisch unabhängige und neutrale Parlamentsdirektion missbraucht, um parteipolitisches Kleingeld zu wechseln und gegen andere Abgeordnete vorzugehen, kann das Hohe Haus nicht einfach zur Tagesordnung übergehen", stellt Graf fest. Nachdem Prammer offenbar nicht imstande sei, die Tragweite ihres Handelns einzusehen, regt Graf eine Änderung der Geschäftsordnung an: "Wir müssen uns darauf verständigen, dass Maßnahmen, die sich gegen einzelne Abgeordnete oder deren Mitarbeiter richten, der Präsidiale zur gemeinsamen Beschlussfassung vorgelegt werden."

Graf verbittet sich ganz generell Prammers Vorgehen gegen ihr missliebige Journalisten. "Vielleicht ist es mit ihrem Verständnis von Mitarbeiterführung nicht vereinbar, aber Herausgeber von Unzensuriert.at verantworten dieses Medium als Journalisten und nicht als Parlamentsmitarbeiter. Ich ersuche Frau Prammer dringend, das zur Kenntnis zu nehmen. Das sind nicht meine Leibeigenen und ich werde ihnen daher auch keine Ratschläge erteilen, wie sie ihre journalistische Arbeit zu tun haben", stellt Graf fest. "Ich werde es mir als Dritter Nationalratspräsident auch nicht nehmen lassen, Bürger per Mail auf interessante Artikel - übrigens in ganz unterschiedlichen Medien - aufmerksam zu machen. Wer mir darauf antworten möchte, ist weiterhin herzlich eingeladen, die Adresse 3pr @ parlament.gv.at zu verwenden. Beschwerden über Frau Prammers Polit-Mobbing und ihre Einschüchterungsversuche gegenüber Medien wären an barbara.prammer @ parlament.gv.at zu richten", so der Dritte Nationalratspräsident.

