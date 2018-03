A2 Süd Autobahn: Zwei neue, moderne Plätze für den ruhenden Verkehr

Die beiden ASFINAG-Rastplätze Bad Blumau und Hainersdorf sind ab sofort in Betrieb

Graz (OTS) - Nicht nur Fahrspuren, auch Parkplätze sind ein unabdingbarer Bestandteil von Autobahnen. Auf den ersten Blick mag das ein Widerspruch sein, auf den zweiten ist es aber durchaus logisch - bei längeren Fahrten sollten regelmäßig Pausen eingelegt werden, um sicher und entspannt ans Ziel zu gelangen. Aus diesem Grund errichtet die ASFINAG neue, moderne und auch sichere Rastplätze entlang der Autobahnen und Schnellstraßen. Zwei Rastplätze auf der A 2, Bad Blumau und exakt gegenüber Hainersdorf, sind ab sofort nach nur knapp neunmonatiger Bauzeit in Betrieb.

38 dieser Rastplätze im ASFINAG-Design und mit entsprechend hohem Standard wurden bereits gebaut. "Zu den jetzt eröffneten Rastplätzen Bad Blumau und Hainersdorf kommen heuer in Österreich noch zwei ASFINAG Rastplätze dazu", so die ASFINAG-Geschäftsführer Gernot Brandtner und Alexander Walcher. "Dass das Konzept der ASFINAG-Rastplätze ein Erfolg ist, zeigt die hohe Akzeptanz des Rastplatzes Laßnitzhöhe Süd. Denn der wird bestens frequentiert", verweist Walcher auf den Bedarf und die hohe Akzeptanz bei den Kunden. Der Rastplatz Laßnitzhöhe Nord ist bereits knapp vor dem Baustart.

Vom Wickeltisch bis zur Dusche

Der Standard der Rastplätze ist österreichweit einheitlich hoch. Vom WC für Menschen mit Handicap über einen Wickeltisch und Snack-und Getränkeautomaten bis hin zur Dusche, die insbesondere ein Angebot für Fernfahrer darstellt, welche die ASFINAG-Rastplätze für ihre Übernachtung nutzen, reicht das Angebot. "Es ist uns besonders wichtig, gerade jenen Lenkern, ausreichende Ruhemöglichkeiten zu bieten, für die die Autobahn gleichsam der Arbeitsplatz ist, also den Lkw- und Busfahrern", bekräftigt Brandtner.

Die neuen Rastplätze im Detail:

Hainersdorf wird über Stellplätze für 36 Lkw, 31 Pkw, 5 Motorräder, 3 Busse und 3 behindertengerechte Pkw-Plätze verfügen. Der gegenüberliegende Rastplatz Bad Blumau ist etwas größer und bietet künftig Platz für 38 Lkw, 31 Pkw, 5 Motorräder, 5 bis 7 Klein-Lkw und Busse sowie für 3 behindertengerechte Pkw-Stellplätze. Die Lkw-Stellplätze sind zudem jeweils so angelegt, dass die Schlafkabinen von der Autobahn abgewandt sind. Die Rastplatz-Gebäude sind vollunterkellert.

Die Kosten für beide Rastplätze betragen etwa 6,1 Millionen Euro. Start der Bauarbeiten war am 20. August des Vorjahres.

Sicherheit hat oberste Priorität

Besonderes Augenmerk wird auf die Sicherheit gelegt. Alle neuen Rastplätze sind nicht nur gut beleuchtet, sondern auch mit Videokameras und Notrufsäulen ausgestattet. Die Überwachung übernimmt die jeweils zuständige und rund um die Uhr besetzte ASFINAG-Überwachungszentrale, im Fall von Hainersdorf und Bad Blumau ist das die Überwachungszentrale Plabutsch.

Bereits in Betrieb sind die beiden Rastplätze Herzogberg sowie jene auf der A 9 bei Gaishorn und Kalwang. Weitere Rastplätze in der Steiermark sind bereits in Planung - etwa an der A 9 beim Gleinalmtunnel sowie südlich von Graz.

Übermüdung als Unfallursache

30 Prozent aller tödlichen Unfälle sind übrigens auf Übermüdung zurückzuführen. Zu wenig Schlaf wirkt auf die Reaktionsfähigkeit wie Alkohol. Studien zeigen, dass nach einer Nacht mit nur vier Stunden Schlaf die Reaktionszeit beim Autofahren mit 0,5 Promille im Blut vergleichbar ist. Eine Nacht ohne Schlaf ist mit 0,8 Promille gleichzusetzen. 20 Minuten "Powernapping" reichen aus, um dem Körper für die nächsten zwei Stunden wieder ausreichend Konzentration, Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit zu geben.

Alle Tipps für eine sichere Fahrt auf asfinag.at

Größtmögliche Sicherheit, immer weniger Verkehrsbehinderungen und bestes Service auf Autobahnen und Schnellstraßen sind für die ASFINAG Programm: Jeder zweite Euro, den die ASFINAG investiert, fließt in die Verkehrssicherheit. Alles Wissenswerte und wichtige Infos rund um eine sichere Fahrt bietet die neue Broschüre "Ich komm sicher gut an - mit den ASFINAG Verkehrssicherheits-Tipps von A-Z". Gratis-Bestellmöglichkeit sowie viele weitere Tipps finden Sie auf www.asfinag.at!

