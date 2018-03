AVISO PK 4.6.2013: "EASTERN PROMISES" im MAK

Wien (OTS) - Das MAK lädt am Dienstag, 4. Juni 2013, 10:30 Uhr zur Pressekonferenz anlässlich der Ausstellung "EASTERN PROMISES. Zeitgenössische Architektur und Raumproduktion in Ostasien", die das Potenzial ostasiatischer Länder als Katalysatoren für eine sozial und ökologisch orientierte, visionäre (Welt-)Architektur erforscht. Eine höchst heterogene Auswahl von 70 architektonischen und urbanistischen Projekten dokumentiert eindrucksvoll das Interesse lokaler Architekturbüros in China, Japan, Südkorea und Taiwan an einer zukunftsweisenden Architektur, die soziale Relationen und strukturelle Veränderungen der Gesellschaft in räumliche Dimensionen übersetzt.

Zur Ausstellung:

Christoph Thun-Hohenstein, Direktor MAK

Andreas Fogarasi, Christian Teckert, Ausstellungskuratoren

Termin: Dienstag, 4. Juni 2013, 10:30 Uhr

Ort: MAK-Ausstellungshalle, Weiskirchnerstraße 3, 1010 Wien

