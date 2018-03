SP-Peschek: Lehrbetriebe auch bei Auftragsvergaben auf EU-Ebene berücksichtigen!

Erfreulich, dass Wiener Modell von Europäischer Investitionsbank übernommen wird, Einführung von Berufsausbildungsfonds gefordert.

Wien (OTS/SPW-K) - "Die Jugendarbeitslosigkeit in Europa ist alarmierend, daher ist es zu begrüßen, dass die Europäische Investitionsbank bis Ende 2015 pro Jahr 70 Milliarden Euro für zinsbegünstigte Kredite zur Verfügung stellen will, wenn die Betriebe entsprechende Lehrstellenplätze schaffen. Der nächste Schritt muss nun eine Berücksichtigung der Lehrausbildung bzw. Berufsausbildungsmaßnahmen beim Vergaberecht innerhalb der Europäischen Union sein. Unser Wiener Modell, wonach bei öffentlichen Aufträgen verstärkt Lehrbetriebe bei Direktvergaben berücksichtigt werden, ist ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit. Wer vom Gemeinwesen profitieren will, muss auch einen Beitrag zum Funktionieren leisten und dadurch der Jugend Zukunftsperspektiven geben. Dieses Erfolgsmodell sollte nun rasch in der gesamten EU umgesetzt werden", so Gemeinderat Christoph Peschek, Lehrlingssprecher der SPÖ Wien.

"Die Wiener Ausbildungsgarantie, die Modernisierung der Wiener Berufsschulen und die Berücksichtigung von Lehrbetrieben bei der Auftragsvergabe zeigen eindrucksvoll, dass der Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit Herzstück sozialdemokratischer Politik ist. Dadurch wollen wir diesen Menschen ein glückliches, selbstbestimmtes Leben in Würde ermöglichen. Doch auch die Privatwirtschaft ist stärker in die Pflicht zu nehmen, denn bekanntlich bilden in Wien nur 8,5% der Privatbetriebe Lehrlinge aus. Über Fachkräftemangel zu jammern und selber zu wenig auszubilden funktioniert nicht. Daher werden wir den Druck zur Einführung eines echten Berufsausbildungsfonds erhöhen. In Vorarlberg gibt es einen solchen bereits in der Elektro- und Metallindustrie, aber auch im Baugewerbe. Wer keine Lehrlinge ausbildet soll in einen Topf zugunsten jener einzahlen, die qualitativ hochwertig ausbilden. Gleichzeitig hätten wir dadurch mehr finanzielle Möglichkeiten für Bildungs- und Arbeitsmarktmaßnahmen. Abschließend ein großes Danke an jene Betriebe, die Lehrlinge ausbilden und somit der Jugend eine Chance geben!", so Peschek.

