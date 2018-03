Terminaviso: VHS Wien Symposium "Nach den Sternen greifen. Sprachenkosmos Wien"

VHS rückt Zusammenhänge zwischen Mehrsprachigkeit, Biografie und Bildung ins Zentrum

Wien (OTS) - Beim Symposium "Nach den Sternen greifen. Sprachenkosmos Wien" von 5. bis 6. Juni im Planetarium Wien (2., Oswald-Thomas-Platz 1) bzw. in der VHS Wiener Urania (1. Uraniastraße 1) werden erstmals Ergebnisse des Forschungsprojekt "Bildungserfolg bei Sprachtod?" (B.E.S.T.) der Linguistin und Migrationsforscherin Katharina Brizic präsentiert. Eine Spracherhebung an Wiens Grundschulen mit Daten von 19.500 Kindern und ihren Familien, sowie Narrationen und ausführliches Interviewmaterial von 180 Kindern, ihren Eltern und LehrerInnen aus Wien und Istanbul bilden die Grundlage für die Studie. In Workshops und Diskussionen werden bildungspolitische Erkenntnisse aus den wissenschaftlichen Daten abgeleitet. Die Frage nach dem Potenzial der sprachlichen Vielfalt Wiens steht im Mittelpunkt des Symposiums.

Factbox:

Symposium: Nach den Sternen greifen. Sprachenkosmos Wien

Datum: 5. und 6. Juni 2013

Ort: 5. Juni: Planetarium Wien, 2., Oswald-Thomas-Platz 1

6. Juni: VHS Wiener Urania, 1., Uraniastrasse 1

Anmeldung bis 3. Juni 2013 unter www.vhs.at/sprachenkosmos

Die Teilnahme am Symposium ist kostenfrei.

Zielgruppe des Symposiums: LehrerInnen, DirektorInnen, ErwachsenenbildnerInnen, Eltern/vereine, ForscherInnen, SchulpraktikerInnen, BildungsmanagerInnen, PolitikerInnen und andere Interessierte.

Weitere Informationen auf www.vhs.at/lernraum_sprachenkosmoswien oder am VHS Bildungstelefon unter 01/893 00 83.

