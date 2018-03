"So schmeckt's mir im Kindergarten!"

Gesund essen mit dem Wiener Netzwerk Kindergartenverpflegung

Wien (OTS) - Die gesündere Wahl beim Essen zur leichteren Entscheidung machen! Das ist das aktuelle Ziel der österreichischen Vorsorgestrategie der Bundesgesundheitsagentur. In Wien setzt die Wiener Gesundheitsförderung im Rahmen dieser Initiative konkrete Maßnahmen zur nachhaltig gesunden Ernährung an Wiener Kindergärten in Kooperation mit AnbieterInnen der Gemeinschaftsverpflegung um. Dabei geht es vor allem um die Sicherstellung einer kindgerechten Verpflegung, die Erreichung einheitlicher bedürfnisangepasster Qualitätsstandards sowie die qualitätsgesicherte Weiterbildung des Kindergartenpersonals.

Optimales Speisenangebot

Ziel ist es, das Mittags- und Jausenangebot schrittweise zu optimieren. Dazu wird eng mit den Verantwortlichen im Bereich der Kindergartenverpflegung zusammen gearbeitet. Entsprechende Beratungs-und Schulungsangebote werden an die jeweilige Größe bzw. das System der Küchen angepasst. So sollen im ersten Schritt vom Projektteam erarbeitete Qualitätskriterien erreicht werden, dafür wird eine WiNKi-Auslobung für optimierte Speisepläne vergeben. In der Folge winkt sogar das Gütesiegel für die nährstoffoptimierte Speiseverpflegung in der Gemeinschaftsverpflegung der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung (ÖGE). Rund 64.600 Kinder werden in Wien täglich im Kindergarten verpflegt. Die im Projekt erreichten VerpflegungsanbieterInnen versorgen fast 93% davon. Diese Reichweite übersteigt bereits jetzt das ursprüngliche Ziel des Projekts.

Der kleine Drache WiNKi tourt durch die Wiener Kindergärten

Kinder werden durch Erziehung und Vorbilder geprägt. Je früher sie den genussvollen Umgang mit gesunder Ernährung lernen, desto eher werden sie auch im Erwachsenenalter davon profitieren. Deshalb kommen eigens ausgebildete ErnährungsexpertInnen - auf Wunsch und kostenlos - direkt in die Kinderbetreuungseinrichtungen, um mit den Kindern und den KindergartenpädagogInnen gemeinsam das Thema Essen und Trinken zu bearbeiten. Dafür sind sie mit dem kleinen Drachen WiNKi, einer Handpuppe, ausgestattet - und mit vielen spannenden Geschichten, Spielen und Arbeitsblättern. Alle Inhalte wurden von Ernährungsfachleuten erarbeitet und umgesetzt. Auch das Kindergartenpersonal wird mit umfangreichen Materialien und Ideen unterstützt, so dass dann auch in anderen Gruppen damit gearbeitet werden kann. Gleichzeitig werden die MitarbeiterInnen in der Wiener Ernährungsakademie, einem Fortbildungslehrgang der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung und der Wiener Gesundheitsförderung, regelmäßig zu den Themen "Lebensmittel, Ernährung und Gesundheitsförderung" geschult.

Jetzt WiNKi einladen!

Bisher hat der kleine Drache WiNKi rund 500 Workshops in Kindergartengruppen abgehalten, 200 weitere sind bereits vereinbart. Anmeldungen sind für alle Wiener Kindergärten noch möglich: Telefon 02252 254 99-0 oder Email an office @ agme.at. Mehr Informationen auf www.winki.at

