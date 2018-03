"Wirtschaft weiter denken" am 6. 06: Einer der wichtigsten Denker der Wirtschaftsethik - Prof. DDr. Karl Homann - Schloss Urstein

Vortrag im Rahmen von "Wirtschaft weiter denken"

Salzburg (OTS) - Das "Zentrum für humane Marktwirtschaft" der WKS lädt im Rahmen ihrer Gesprächsreihe "Wirtschaft weiter denken" zum Vortrag eines der profundesten Experten für Wirtschaftsethik mit Wirkung weit über den deutschsprachigen Raum hinaus: Prof. DDr. Karl Homann wird am 6. Juni 2013 um 18 Uhr im Schloss Urstein in Puch über eine "marktgerechte Ökonomie der Verantwortung" sprechen.

Prof. Homann, einer der einflussreichsten Denker im immer aktueller werdenden Bezie-hungsfeld Feld von Ethik und Wirtschaft, wird ausloten, wie eine soziale Marktwirtschaft heute und für die Zukunft aussehen sollte.

Homann, Ökonom und Philosoph, war bis 2008 Inhaber des Lehrstuhls Philosophie und Ökonomik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er entwickelte gemeinsam mit seinen Schülern einen neuen Ansatz zur Wirtschaftsethik und begründete damit eine der einflussreichsten Schulen der Wirtschaft- und Unternehmensethik. Er unterrichtete unter anderem an der Katholischen Universität Eichstätt und war damit in Deutschland der erste Inhaber eines Lehrstuhls "Wirtschafts- und Unternehmensethik" an einer wirtschafts-wissenschaftlichen Fakultät.

Prof. DDr. Karl Homann: "Wie kann und soll eine soziale Marktwirtschaft heute und für die Zukunft aussehen? Für eine marktgerechte Ökonomie der Verantwortung".

Zeit: 6. Juni 2013, 18 Uhr, Schloss Urstein,

Ort: Großer Saal, 2. Stock, Schlossallee 9, 5412 Puch/Salzburg Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Einladung (PDF).

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Salzburg, Presseabteilung

Tel.: 0662/8888 DW 345

salzburger-wirtschaft @ wks.at