Grüne Wien/Hebein, Wurzer zu Hurentag: Sexarbeit findet statt, sichtbar oder unsichtbar

Wien (OTS) - "Eine Gesellschaft ohne Prostitution ist so realistisch wie eine Welt ohne Männer", so die Sozialsprecherin der Grünen Wien, Birgit Hebein anlässlich des morgigen Hurentages. "Bis zum Tag, wo in einer gerechten Gesellschaft Frauen wirklich gleichberechtigt sind, müssen wir Sexarbeit als Realität akzeptieren. Verbote führen nur zu Kriminalisierung, Gewalt und Illegalität auf Kosten der Frauen. Denn Prostitution findet statt, entweder legal oder illegal", daher braucht es bestmögliche, sichere Arbeitsbedingungen, so Hebein.

Zur Prostitution in Wien verweist Hebein auf positive Entwicklungen. "Eines der Ziele der rot-grünen Regierung war es unter anderem, mit dem neuen Prostitutionsgesetz die Situation für die Sexarbeiterinnen zu verbessern. Eine positive Entwicklung ist, dass jetzt kleine Studios entstehen, wo Frauen unabhängiger und selbstständiger ihrem Gewerbe nachgehen. Auch in den Lokalen gibt es neue Auflagen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Sexarbeiterinnen, etwa Koch-und Rückzugsmöglichkeiten. "Dennoch gibt es nach wie vor zu wenige sichere Bereiche in der Straßenprostitution, theoretisch gibt es zwar die Möglichkeit, praktisch scheitert dies jedoch am Florianiprinzip. Ein Gesetz allein kann noch keine Entstigmatisierung erreichen", so Hebein.

Die Frauensprecherin der Grünen Wien, Martina Wurzer, ergänzt: "Am Strich gibt es eine unveränderte Nachfrage - unterm Strich Kriminalisierung und Verdrängung. Sexarbeit ist gesellschaftliche Realität". Die Grünen Frauen wollen auf die Gefahren für SexarbeiterInnen durch Verdrängung und Verbote aufmerksam machen. "Wenn Sexarbeit ausgeführt wird, dann soll dies sicher, geschützt, gesund und auch nicht zu Dumping-Preisen passieren", so Wurzer, die gemeinsam mit den Grünen Frauen Solidarität mit den Anliegen der Sexarbeiterinnen zeigt.

"Prostiutierte sind Frauen, Freundinnen, Nachbarinnen, Mütter, vielleicht "die Studentin von nebenan". Dies zu verdeutlichen trägt dazu bei, das Stigma der "Hure" zu durchbrechen, denn dieses Stigma teilt Frauen in gute und schlechte und ist eine Säule der patriarchalen Strukturen unserer Gesellschaft", so Hebein abschließend.

Veranstaltung zum Internationalen Hurentag morgen, Samstag, 1. Juni

Anlässlich des Internationalen Hurentags machen LEFÖ, ÖH Frauen und Amnesty International / Netzwerk Frauenrechte und die Grünen Frauen Wien mit Birgit Hebein - Gemeinderätin und Sozialsprecherin - bei einer Straßenaktion am Praterstern auf die schlechten Arbeitsbedingungen der Sexarbeiterinnen aufmerksam.

Info-Café mit Live-Auftritten von chra und The Norah Noizzze Diarizzz, Kater Franz und Maria Stern.

Zeit: Samstag 1. Juni, von 14-18 Uhr

Ort: Praterstern - Bahnhof Ausgang "Prater"

Videomitschnitt zur Veranstaltung "Sexarbeiterinnen - Von der Stigmatisierung zur gesellschaftlichen Anerkennung" unter wien.gruene.at.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat, Tel.: (++43-1) 4000 - 81814, presse.wien @ gruene.at