RK-Terminvorschau vom 3. bis 12. Juni 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 3. bis 12. Juni 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 3. JUNI: 09.30 Uhr, Eröffnung der Ausstellung "Wiener Parkbetreuung" durch StR Oxonitsch (Stadtinformationszentrum, 1., Rathaus, Eingang Friedrich-Schmidt-Platz 1, Ausstellung 3. bis 18. Juni, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.00 bis 18.00 Uhr) 10.00 Uhr, Eröffnung "Neues Pflegewohnhaus Liesing" durch StRin Wehsely, BV Bischof, Direktor der Pflegewohnhäuser und Geriatriezentren der Stadt Wien, Roland Paukner und FSW-GF Hacker, Ehrengast Dagmar Koller (Pflegewohnhaus Liesing im Mehrzwecksaal des Pflegewohnhauses Liesing, 23., Häckelstraße 1A) 12.00 Uhr, Überreichung Großes Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien an Oberrabbiner Prof. Paul Chaim Eisenberg durch Bgm. Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 15.30 Uhr, Eröffnung des neuen Kinderfreunde-Kindergartens Schartlgasse durch StR Oxonitsch, BMin Bures und Christian Morawek, GF der Wiener Kinderfreunde (23., Schartlgasse 13) DIENSTAG, 4. JUNI: 09.00 Uhr, Wiener Sondergemeinderat auf Verlangen des Klubs der Wiener Freiheitlichen zum Thema "Missstände bei Wiener Wohnen führen zu mieterfeindlichen Zuständen - Kontrolle versagt!" 15.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Generaldirektor-Stellvertreter Dr. Georg Kraft-Kinz durch Landeshauptmann Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 15.30 Uhr, Eröffnung Kindergarten "Media Quarter Marx" und 5- Jahres-Feier Betriebskindergarten Biocenter mit StR Oxonitsch (3., Maria-Jacobi-Gasse 1) 18.30 Uhr, Eröffnung "Medienpreis 2013" durch StR Oxonitsch (Vinothek im Augustinerkeller, 1., Am Albertinaplatz) 19.00 Uhr, Buchpräsentation "Axel, kein Hitlerjunge" von Herbert Pirker (1., Bartensteingasse 9, 1. Stock, Räume der Adolf-Loos-Wohnung) MITTWOCH, 5. JUNI: 09.30 Uhr, Tümpel, Teich und Tiere - Tour "die umweltberatung" - Erkundung des faszinierenden Lebensraumes Teich und Präsentation eines neuen Posters (Blumengärten Hirschstetten, 22., Quadenstraße 15, www.wien.gv.at/umwelt/parks/blumengaerten- hirschstetten/kontakt.html) 10.30 Uhr, Presseführung zur Ausstellung "Linda McCartney"/20.00 Uhr Eröffnung der Ausstellung (Um Anmeldung bei Astrid Bader bader@baderundteam oder Bernhard Mayer mayer@baderundteam wird gebebeten, Kunst Haus Wien, 3., Untere Weißgerberstraße 13) 11.00 Uhr, Mediengespräch des österreichischen Städtebundes: "Kommunale Verantwortung = soziale Verantwortung" in Wels mit u.a. Städtebund-Präsident Bgm. Häupl und Bgm. Koits/Stadt Wels, 15.00 Uhr Eröffnung des 63. Österreichischen Städtetages mit u.a. BP Fischer, Bundeskanzler Faymann und Bgm. Häupl (4600 Wels, Messeplatz 1, Messezentrum Neu, Halle 20 - Sektor A) DONNERSTAG, 6. JUNI: 08.30 Uhr, Eröffnung Jugendsporttag durch StR Oxonitsch (20., Hopsagasse 5&7) 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Medienpädagogische Fachtagung 2013: "Mediality - Medien versus Wirklichkeit" (Siemens City Conference Center, 21., Siemensstraße 90) 09.30 Uhr, Bundesmeisterschaft Fußball Oberstufe mit StR Oxonitsch (FAC-Platz, 21., Hopfengasse 8) 10.00 Uhr, Pressekonferenz zur Regenbogenparade mit u.a. StRin Frauenberger und GRin Kickert, anschließend Hissen der Regenbogenfahne am Wiener Rathaus (Rathaus, Stiege 8, 1. Stock, Top 319) 19.00 Uhr, Buchpräsentation "Motor bin ich selbst - 200 Jahre Radfahren in Wien" (FahrRADhaus, 1., Friedrich-Schmidt- Platz 9, Erdgeschoß) 19.30 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Ein Fest für Norbert Leser" (ORF RadioKulturhaus, Studio 3, 4., Argentinierstraße 30a) FREITAG, 7. JUNI: 14.00 Uhr, Eröffnung Kindergarten Mengergasse durch StR Oxonitsch und BV Lehner (21., Mengergasse 35) SAMSTAG, 8. JUNI: 14.00 Uhr, Eröffnung Radrennen "30 Jahre Donau Fritzi" durch StR Oxonitsch (19., Donaupromenade direkt am Radweg) 15.45 Uhr, Eröffnung Gemeindebaufest/25. Familienfest mit StR Oxonitsch (19., Billrothstraße 8) MONTAG, 10. JUNI: 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Mag. Erwin Soravia durch Landeshauptmann Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) DIENSTAG, 11. JUNI: 10.00 Uhr, Pressegespräch und Präsentation der Machbarkeitsstudie "Verkehrsberuhigung Zentrum Floridsdorf" mit BV Lehner (BV Floridsdorf, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Sitzungszimmer) 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 11.30 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Elisabeth M. Strauss durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Roter Salon) 15.00 Uhr, Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien mit dem Stern an Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer durch Landeshauptmann Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Gegen den Strom. Zur Geschichte des Stadtradelns in Wien", Vortrag: Sándor Békési (Wien Museum, 4., Karlsplatz) MITTWOCH, 12. JUNI: 14.00 Uhr, Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien mit dem Stern an Landeshauptmann Dr. Luis Durnwalder durch Landeshauptmann Häupl (Rathaus, Roter Salon) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (Amtshaus, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Sitzungssaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (Amtshaus Hietzing/Penzing, 13., Hietzinger Kai 1-3, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Favoriten (Amtshaus, 10., Keplerplatz 5, 1. Stock, Zimmer 111)

