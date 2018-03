NÖGKK zum Internationalen Kindertag: 260 000 Kinder gratis versichert

Für anspruchsberechtigte Mitversicherte gab Krankenkasse 2012 200 Mio. Euro aus - Top-Versorgung bei Kinder- und Jugendpsychiatrie

St. Pölten (OTS) - Versichert - von Anfang an. Ab dem Zeitpunkt, an dem ein Kind auf die Welt kommt, ist es krankenversichert. Automatisch. Ohne zusätzliche Kosten für Mutter und Vater.

Bei der NÖGKK sind derzeit knapp 260 000 Kinder versichert. Das kostet ihren Eltern kei-nen einzigen Cent mehr: Ein alleinverdienender Vater mit drei Kindern und einem Einkommen von 1.500 Euro zahlt pro Monat 57,30 Euro in die Krankenversicherung ein - so viel, wie er auch als Single dafür auslegen müsste. Und der Versicherungsschutz für die Angehörigen währt lange: Ergreifen die Kinder keinen Lehrberuf (und sind damit selbst versichert), bleiben sie bis einen Tag vor ihrem 18. Geburtstag bei den Eltern mitversichert - ebenfalls automatisch. Aber damit ist nicht Schluss:

Jugendliche kommen auch in den Genuss des kostenlosen Versicherungsschutzes, wenn sie weiter zur Schule gehen, ein Studium absolvieren oder erwerbsunfähig bzw. von Arbeitslosigkeit betroffen sind.

Für die Leistungen, die die mitversicherten Angehörigen im Vorjahr beanspruchten, gab die Krankenkasse 199,8 Mio. Euro aus. Anlässlich des Internationalen Kindertages am 1. Juni erinnert die NÖGKK an diesen selbstverständlichen, sozialstaatlichen Service. "Die Mitversicherung der Angehörigen ist ein wichtiger Punkt des sozialen Ausgleichs im Rahmen des Solidaritätsprinzips der Krankenversicherung", sagt der Obmann der NÖGKK, KR Gerhard Hutter. "Der Kreis der geschützten Personen ist bei der NÖGKK weit größer als der unserer Versicherten." Das entlaste vor allem die Familien.

"Das Wohl und die Gesundheit der Kinder liegt uns als Krankenkasse sehr am Herzen", sagt Obmann Hutter und weist vor allem auf das in den vergangenen Jahren ausgebaute Angebot im Bereich der psychischen Gesundheit in Niederösterreich hin: "In puncto Ver-sorgung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind wir in Österreich Vorreiter", erklärt der Obmann der NÖGKK.

Doch die Sorge um die Kinder geht weit über den reinen Versicherungsschutz hinaus. Die NÖ Gebietskrankenkasse entwickelte ein dichtes Programm zur Verbesserung der Prävention und Gesundheitsversorgung für Kinder und Jugendliche. Die Schwerpunkte liegen dabei in den Bereichen Ernährung, Bewegung sowie Zahnprophylaxe. Besonders eng arbeitet die NÖGKK mit den Schulen zusammen: Seit 2005 betreut die "Service Stelle Schule" Lehranstalten im ganzen Land, um gesundheitsfördernde Maßnahmen im Schulalltag umzusetzen. Darüber hinaus veranstaltet die NÖGKK mehrmals im Jahr Kindergesundheitstage mit großem Sport- und Showprogramm und speziellen Fitness- und Reaktionstests.

Rückfragen & Kontakt:

NÖ Gebietskrankenkasse

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 050899-5121, Fax: 050899-5181

oea @ noegkk.at

www.noegkk.at