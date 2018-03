VHS Meidling: Sprachenlernen am Meidlinger Markt

12 Kostenlose Sprachspaziergänge im Zeichen der sprachlichen Vielfalt - 1. Juni bis 12. August im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Punkt12!"

Wien (OTS) - Als Treffpunkt des Austausches und der Begegnung bietet der Meidlinger Markt die perfekte Kulisse zum Sprachenlernen. An 12 Samstagen von Juni bis August wird interessierten SpaziergängerInnen die Möglichkeit geboten, kostenlos in 14 Sprachen hineinzuschnuppern. VHS KursleiterInnen erklären interessante Grundzüge in Sprachen wie Russisch, Hindi oder Türkisch und lehren alltagssprachliche Sprachfragmente, die man am Markt brauchen kann. Die Vielfalt des Marktes und die sprachliche Vielfalt Meidlings können so neu entdeckt werden.

Informationen zu den Sprachspaziergängen der VHS Meidling gibt es unter www.vhs.at/meidling.

Factbox:

Wann:

01.06.2013: Englischer Spaziergang

08.06.2013: Türkischer Spaziergang

15.06.2013: Thai Spaziergang

22.06.2013: Russischer Spaziergang

29.06.2013: Arabischer Spaziergang

06.07.2013: BKS Spaziergang (Bosnisch-Kroatisch-Serbisch) 13.07.2013: Französischer Spaziergang

20.07.2013: Tschechischer Spaziergang

27.07.2013: Spanischer Spaziergang

03.08.2013: Polnischer Spaziergang

10.08.2013: Italienischer Spaziergang

10.08.2013: Hindi Spaziergang

Zeit: jeweils 11 Uhr

Wo: Treffpunkt am Platz des Meidlinger Markts

Eintritt frei!

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Daniela Lehenbauer

Mediensprecherin

Tel.: 01/89 174-100 352

Mobil: 0650/820 86 55

E-Mail: daniela.lehenbauer @ vhs.at