Industrie zu IMD-Ranking: Rasch gegensteuern und standortpolitische Offensive ausrufen

IV-GS Neumayer: Weckruf für Standortpolitik - Österreich muss vom Mittelmaß wieder an die Weltspitze aufschließen - Unternehmen bei Effizienz gut

Wien (OTS/PdI) - "Das jüngste IMD-Ranking ist ein nicht zu überhörender Weckruf hinsichtlich Österreichs Standortqualität. Wir müssen rasch gegensteuern und handeln. Mit einer mittelmäßigen Performance in der Standortpolitik werden wir weder unseren Wohlstand halten können noch zusätzliche Beschäftigung schaffen", mahnte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV) Mag. Christoph Neumayer anlässlich des neu erschienenen "World Competitiveness Scoreboard 2013" des Schweizer Instituts IMD. Österreich ist im aktuellen Ranking von Rang 21 weiter auf Rang 23 (von insgesamt 59 Staaten) zurückgefallen. "Mit der Verabschiedung aus den Top-20 ist Österreich endgültig nur noch Mittelmaß, was die Standortqualität anbelangt", so Neumayer. Die Industrie fordere daher eine standort-und industriepolitische Offensive mit umfassenden Struktur- und Verwaltungsreformen in Österreich ein.

Die Unternehmen hätten es in Zeiten der Globalisierung und des verstärkten internationalen Wettbewerbes verstanden, den Strukturwandel als Wachstumschance zu nutzen, so der IV-Generalsekretär. Daher sei auch der Bereich der Wirtschaftsleistung ("Economic Performance") eine der wenigen noch verbliebenen Stärken des Standortes. "Das ist ein Verdienst unserer tüchtigen Unternehmerinnen und Unternehmer sowie ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", betonte Neumayer. Für die Erosion der Standortqualität seien hingegen in erster Linie Einbußen in der Kategorie "Effizienz der Regierung" ("Government Efficiency") verantwortlich. "In den vergangenen Jahren sind wir vor allem in der Bewertung unserer politischen Performance zurückgefallen und liegen nunmehr auf Rang 37 - dies ist vor allem der kritischen Einschätzung der öffentlichen Finanzen sowie der "Business Legislation" geschuldet. Wir brauchen einen Ruck in der Standortpolitik und bei weiteren Strukturreformen, wie dies beispielsweise in einzelnen Bundesländern gelingt. Die Steiermark ist hier ein aktuelles Beispiel", so Neumayer. Die Politik sei dringend gefordert, denn "Mittelmaß zu sein kann und darf nicht unser Anspruch sein. Wir müssen alles daran setzen, wieder zur internationalen Spitze aufzuschließen."

