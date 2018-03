Heinrich Staudinger und Charly Kleissner "Im Zeit-Raum" am 4.6. im ORF-RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Unter dem Titel "Wirtschaft 3.0" diskutieren am Dienstag, den 4. Juni im Rahmen der Gesprächsreihe "Im Zeit-Raum" Unternehmer Heinrich Staudinger und Großinvestor Charly Kleissner mit Ö1-Redakteur Johannes Knaup über eine innovative, erfolgreiche und gemeinwohlorientierte Ökonomie. Die Veranstaltung im ORF-RadioKulturhaus beginnt um 18.30 Uhr. Ö1 sendet einen Mittschnitt in den "Passagen" am 29. Juli um 16.00 Uhr.

Der Kampf mit der heimischen Finanzmarktaufsicht hat den Waldviertler Schuhunternehmer Heinrich Staudinger zum Robin Hood der Kleinunternehmer gemacht. Geld war für Staudinger stets eine Belastung. Und so löste er, um befreiter leben zu können, seine Ersparnisse auf und brachte sein bescheidenes Privatvermögen zu 100 Prozent in die Firma ein. Als die Banken sich weigerten, die für Firmeninvestitionen nötigen Kredite bereit zu stellen, rief Staudinger Kunden und Freunde zu einem "Crowdfunding" auf. Diese borgten ihm das nötige Kapital. Bei der Finanzmarktaufsicht stieß das Geschäftsmodell aber auf wenig Gegenliebe und brachte Staudinger eine Verwaltungsstrafe wegen "illegalen Bankgeschäfts ohne Konzession" ein. Staudinger weigert sich diese zu bezahlen, denn "die FMA schützt nur die Banken, die uns in die Krise gestürzt haben. Es geht in diesem Kampf nicht nur um eine Lösung für mich, sondern für alle kleinen Betriebe". Neben der GEA unterhält Staudinger auch zahlreiche Projekte der Entwicklungszusammenarbeit: Er baute Schulen und Krankenhäuser in Tansania und unterstützt Bildungsprojekte für eine nachhaltige Landwirtschaft in Äthiopien.

Großinvestor Charly Kleissner zählte seit den 1980er Jahren zu den wichtigsten Software-Entwicklern in Silicon Valley. 2002 zog er sich nach Indien zurück - auch um Wege zu ersinnen, mit seinem Kapital positive Effekte für eine bessere Welt zu erzeugen, und startete mit seiner Frau in ein zweites Leben: 70 Millionen Dollar steckten sie in die familieneigene KL Felicitas Foundation und in zwei weitere Organisationen für Social Impact Investments. Für Charly und Lisa Kleissner ist es zur Lebensaufgabe geworden, mit ihren an ökologische und soziale Zwecke gebundene Geldanlagen einen signifikanten Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen.

Wie könnte eine zukunftsfähige Wirtschaft gestaltet werden, die unsere Lebensgrundlagen und die unserer Nachkommen erhält und stärkt? Und: Welche Rolle kommt dabei den Konsumenten und Konsumentinnen sowie der Zivilgesellschaft zu? Diese und weitere Fragen diskutieren Heinrich Staudinger und Charly Kleissner "Im Zeit-Raum" bei Johannes Kaup.

"Im Zeit-Raum: Wirtschaft 3.0 - innovativ, erfolgreich und gemeinwohlorientiert" findet am Dienstag, den 4. Juni ab 18.30 Uhr im ORF-RadioKulturhaus statt. Im Anschluss an das Gespräch im Großen Sendesaal findet die "Im Zeit-Raum"-Lounge statt, bei der Publikum und Gäste das Thema noch vertiefen können. Eintritt: EUR 14,-; mit RadioKulturhaus-Vorteilskarte 10% bzw. 30% Ermäßigung. Ö1 sendet einen Mittschnitt der Veranstaltung in den "Passagen" am 29. Juli um 16.00 Uhr. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

