Weinviertler Schaugartentage am kommenden Wochenende

Sobotka: Breite Palette an Gartenideen und Ausflugszielen

St. Pölten (OTS/NLK) - Am kommenden Wochenende, 1. und 2. Juni, geben die Weinviertler Schaugartentage Einblick in 25 Schaugärten der Aktion "Natur im Garten". "Die Schaugärten von 'Natur im Garten' bieten von der großen historischen Gartenanlage bis zum kleinen Hausgarten eine breite Palette an unterschiedlichen Gartenideen und Ausflugszielen", so Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Wolfgang Sobotka im Vorfeld der Veranstaltung.

Die insgesamt 25 Schaugärten finden sich in Breitstetten, Neuoberhausen, Probstdorf, Deutsch-Wagram, Orth an der Donau, Schloss Hof, Eckartsau, Ulrichskirchen, Wolfpassing/Hochleithen, Niedersulz, Nexing/Obersulz, Bullendorf, Mistelbach, Ebendorf/Mistelbach, Ladendorf, Grafensulz/Ladendorf, Niederleis, Neuruppersdorf, Maissau, Kleinwetzdorf oder auch in Ziersdorf. Geboten werden u. a. Pflanzenflohmärkte, Führungen, Garten- und Kräuterprodukte, Kreatives oder auch Erfrischungen zur Stärkung. Teilweise sind die Führungen kostenpflichtig, das genaue Angebot sowie die Öffnungszeiten der Gärten finden sich auf www.naturimgarten.at bzw. können am NÖ Gartentelefon unter der Telefonnummer 02742/74 333 erfragt werden.

Nähere Informationen: Natur im Garten, Julia Hambrusch, Telefon 0676/848 790 747, e-mail julia.hambrusch @ naturimgarten.at.

