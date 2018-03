Donaustadt: Werke von Erica Fausek im "Feuerwehrhaus"

Bezirksmuseum 22 zeigt Gemälde nur noch am 2.6. und 5.6.

Wien (OTS) - Die Malerin Erica Fausek lebt und arbeitet in der Donaustadt. Im Ruhestand kann sich die einstmalige Parfümerie-Chefin und eifrige Besucherin der "Kunstschule" endlich nach Herzenslust mit der Malkunst befassen. Arbeiten der kreativen Seniorin werden seit Mitte März im Bezirksmuseum Donaustadt (22., Am Kagraner Platz 53/54, im "Alten Feuerwehrhaus") ausgestellt. Die Bilder-Schau "Erica Fausek (Aquarell - Acryl - Grafik)" ist nur noch am Sonntag, 2. Juni, von 10.00 bis 12.00 Uhr, und am Mittwoch, 5. Juni, von 17.00 bis 19.00 Uhr, zu besichtigen. Vielfältig sind die Bildmotive: Gebäude, Gewächse und Landschaften sind ebenso vertreten wie Stillleben oder Erinnerungen an Amerika. Die mit Sorgfalt ausgeführten Werke wirken auch auf Grund der feinen Farbgebung sehr anziehend. Erica Fausek wurde durch namhafte LehrerInnen wie Gerda Matejka-Felden unterrichtet. Die erste Ausstellung der Malerin war im Jahr 2003. Seither zeigt die reiselustige Künstlerin ihr Schaffen immer wieder in Wiener Bezirksmuseen, in Banken und an anderen Orten. Der Eintritt zur Gemälde-Schau im Bezirksmuseum Donaustadt ist kostenlos. Auskunft: Telefon 203 21 26 (mitunter Anrufbeantworter), E-Mail bm1220 @ bezirksmuseum.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Donaustadt: www.bezirksmuseum.at

