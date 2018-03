Aviso: Kunst Haus Wien - Presseführung Linda McCartney

Wien (OTS) - Das Kunst Haus Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, würdigt in der weltweit ersten umfassenden Retrospektive das Lebenswerk von Linda McCartney, einer der interessantesten Fotografinnen des 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung zeigt eine Auswahl ihrer ikonischen Porträts "Rock and Roll" der 1960er, ihres Familienlebens und der Natur. Die Ausstellung wird vom Kunst Haus Wien in Zusammenarbeit mit Linda Enterprises Ltd. produziert.

Linda McCartney, 1941 in New York als Linda Eastman geboren, war eine Fotografin aus Leidenschaft. Ihre Begeisterung für die Musik ließ sie zunächst in die Musikszene zwischen New York, Kalifornien und London eintauchen. Ihre Porträts von Stars wie Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Aretha Franklin, The Who oder Simon & Garfunkel prägen unser Bild der "Swinging Sixties". Die auf diesen Fotos spürbare Atmosphäre von Nähe und Vertrauen macht ihre Porträtkunst unverwechselbar.

Linda McCartneys Alltagsszenen aus der hingebungsvollen Hinwendung zu ihrer Familie zeugen von einem stets wachen Blick für die Poesie des Augenblicks ebenso wie für Humor und Surreales. Sie stehen in ihrem fotografischen Schaffen heute gleichwertig neben den berühmten Porträts. Auch in diesen Arbeiten bleibt ihr markanter persönlicher Stil einer lässigen Eleganz, gepaart mit dem untrüglichen Gespür für den richtigen Moment, sichtbar.

Die VertreterInnen der Medien sind zur Presseführung herzlich eingeladen.

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Mittwoch, 05. Juni 2013, 10:30 Uhr

Ort: Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien



Begrüßung:

Dr. Franz Patay, Direktor Kunst Haus Wien

Zur Ausstellung spricht:

Andreas Hirsch, Kurator

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Um Anmeldung bei Astrid Bader bader @ baderundteam.at oder Bernhard Mayer mayer @ baderundteam.at bzw. unter +43 1 524 05 42-12 wird gebeten.

Eröffnung der Ausstellung: Mittwoch 05. Juni 2013 um 20 Uhr. Ausstellungsdauer: 06. Juni bis 06. Oktober 2013, täglich von 10 bis 19 Uhr

Fotografier- und Filmverbot. Etwaige mitgebrachte Fotoapparate und Kameras müssen beim Eingang abgegeben werden.

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Gatschnegg

Wien Holding - Konzernsprecher

Telefon: 01 408 25 69-21

Mobil: 0664 82 68 216

E-Mail: w.gatschnegg @ wienholding.at

www.wienholding.at



Bernhard Mayer

B&T Bader und Team GmbH

Telefon 01 524 05 42-12

E-Mail: mayer @ baderundteam.at

www.baderundteam.at