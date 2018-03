Donaustadt: Swing, Malerei und Latin Jazz im "Stadl"

Vienna Jazz Serenaders (1.6.), Bilder von Rypacek und Tuma (6.6.), Musikschüler (8.6.), Mario Lima Quartett (14.6.)

Wien (OTS) - Musikliebhaber und Freunde der Malerei kommen im "Kultur-Stadl Eßling" (22., Eßlinger Hauptstraße 96) auf ihre Kosten:

Am Samstag, 1. Juni, ab 19.00 Uhr, konzertieren dort der prominente deutsche Bass-Saxophonist Uwe Ladwig sowie das Wiener Quintett "Vienna Jazz Serenaders". Das Konzert hat den Titel "Swingender Classic Jazz" und der Humor kommt an diesem Abend nicht zu kurz. In einer Gemeinschaftsausstellung zeigen Erwin Rypacek und Adolf Tuma am Donnerstag, 6. Juni, ab 18.00 Uhr, ihre Werke. Neben Tuschearbeiten sind Acrylgemälde sowie Mischtechnikbilder zu sehen. Berthild Zierl (Berufsvereinigung Bildender Künstler Österreichs) spricht einführende Worte. Die Nachwuchsmusiker der "Musikschule 23" stellen ihr großes Können am Samstag, 8. Juni, ab 19.00 Uhr, beim Konzert "Tango & Musica Latina" (Musik aus Lateinamerika: traditionelle, klassische und moderne Melodien) unter Beweis. Wer für brasilianische Rhythmen schwärmt, kommt am Freitag, 14. Juni, ab 19.00 Uhr, zum Konzert des "Mario Lima Quartetts". Die Beschreibung des Programmes ist eindeutig: "Brasilien zum Abheben!". Der Verein "Kulturfleckerl Eßling" organisiert die Veranstaltungen. Stets ist der Eintritt frei. Für alle Konzerte werden Zählkarten verteilt. Bestellung: Tel. 774 80 72 (abends), E-Mail reservierung @ kulturfleckerl.at. Auskünfte zu Kultur-Terminen im "Stadl" gibt die Vereinsleitung unter der Rufnummer 06991/80 646 40 und via E-Mail, die Adresse lautet kultur @ kulturfleckerl.at.

o Allgemeine Informationen: Kultur-Verein "Kulturfleckerl Eßling": www.kulturfleckerl.at

