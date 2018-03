Floridsdorf-Bilder von Bezirksmaler Viktor Trittner

Wien (OTS) - Von Sonntag, 2. Juni, bis Sonntag, 21. Juli, ist im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, "Mautner Schlössl") die Sonder-Ausstellung "Viktor Trittner - Chronist mit Pinsel und Feder" zu sehen. Gezeigt werden über 60 Bilder mit Motiven aus dem 21. Bezirk aus vergangener Zeit. Schöpfer der fein ausgeführten aquarellierten Federzeichnungen ist der 1932 geborene Viktor Trittner, der seit 1974 ehrenamtlich das Museumsteam verstärkt. Der Maler und Grafiker aus Leidenschaft gehört zu den arriviertesten Kunstschaffenden Floridsdorfs und absolvierte bislang über 50 Einzel-und Gruppen-Ausstellungen. Zahlreiche Bezirksbürger bezeichnen Trittner achtungsvoll als "Bezirksmaler", als "Chronist mit Pinsel und Feder" sowie als "Kulturbotschafter für Floridsdorf". Die allgemein zugängliche Vernissage am Sonntag, 2. Juni, beginnt um 10.00 Uhr. Eröffnet wird die Bilder-Schau durch einen Repräsentanten des Bezirkes. Viktor Trittner wohnt der Veranstaltung bei. Das Museum ist am Sonntag (9.30 bis 12.30 Uhr) und am Dienstag (15.00 bis 18.00 Uhr) offen. Der Eintritt ist frei. Auskünfte: Telefon 0664/55 66 973 bzw. Telefon 270 51 94 (zuweilen Anrufbeantworter).

Ein sensibler Bewahrer von Schönheiten aus der Umgebung

Der "Bezirksmaler" ist Autodidakt, erlernte einst den Beruf des Stahlbauschlossers und stand über lange Jahre im Dienst der Wiener Stadtwerke. Der Besitzer eines städtischen Grafik-Preises (1979) und Träger des "Silbernen Verdienstzeichens des Landes Wien" (1999) stellt in den Museumsräumlichkeiten im "Mautner Schlössl" einen Querschnitt durch sein Schaffen aus. Vom früheren Erscheinungsbild des "Wasserparks" bis zu dem in Donaufeld konstruierten Dampfschiff "Franz I." erstreckt sich die bunte Palette stimmungsvoller Motive. Die Museumsleitung skizziert die gegenständlichen Arbeiten des kreativen Seniors mit den Worten: "Mit malerischem Feingefühl, differenzierter Farbgebung und viel Liebe zum Detail verbindet Viktor Trittner Vergangenes und Gegenwärtiges und bewahrt sensibel die architektonischen und landschaftlichen Schönheiten seiner Umgebung."

Musik-Tipp für Sonntag, 2. Juni: Konzert "Tutto Mozart"

Am Sonntag, 2. Juni, sind im Bezirksmuseum Floridsdorf in der Prager Straße 33 bewegende Arien und Duette zu vernehmen. Das Konzert mit dem Titel "Tutto Mozart" beginnt um 18.00 Uhr. Der Klangbogen spannt sich von "Figaro" und "Don Giovanni" bis zur "Zauberflöte". Milena Arsovska (Sopran) sowie Helmut Höllriegl (Bassbariton) werden von Ayako Ono auf dem Klavier begleitet. Der Eintritt kostet 12 Euro (ermäßigt: 8 Euro).

bm1210@bezirksmuseum.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

