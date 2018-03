Favoriten: Vorstellung der siebenten Erinnerungstafel

Wien (OTS) - Der Verein "triesterviertel.at" (Plattform "Unser Triesterviertel") präsentiert am Montag, 3. Juni, die nunmehr siebente "Erinnerungstafel", die im Rahmen des Projekts "Unser Triesterviertel - Orte erzählen" an einem bezirksgeschichtlich interessanten Bauwerk angebracht wurde. Das "Triesterviertel" befindet sich in Favoriten im Bereich zwischen Triesterstraße, Matzleinsdorferplatz, Gußriegelstraße und Raxstraße. Um 11.30 Uhr wird beim Hause Belgradplatz 5 die neue "Erinnerungstafel" vorgestellt, die auf die einst dort bestehende "Zuckerlfabrik Heller" hinweist. Die Veranstaltung ist frei zugänglich. Die Plattform "Unser Triesterviertel" freut sich auf die Teilnahme der Dritten Präsidentin des Wiener Landtages, Marianne Klicka. Die Familie Heller wird durch Fritz Heller vertreten. Außerdem sind Sprecher der Projektpartner "Bezirksmuseum Favoriten" und "Gebietsbetreuung Stadterneuerung Favoriten" mit dabei. Nähere Informationen: Telefon 0650/48 148 60, E-Mail fritz.endl @ gmx.at.

