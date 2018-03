Funknetzbetreiber nutzen die NLOS-Backhauling-Lösung von RADWIN zur schnellen Umsetzung von Kleinfunkzellenprojekten

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Die hochentwickelte und ausgereifte NLOS-Backhauling-Lösung von RADWIN

übertrifft in punkto Leistung alle Konkurrenten.

RADWIN (http://www.radwin.com) stellt seine topaktuelle NLOS-Lösung (Non-Line-of-Sight) für das Kleinfunkzellen-Backhauling vor und berichtet über die erfolgreiche Bereitstellung dieser Technik bei führenden europäischen und amerikanischen Betreibern auf dem Small Cells World Summit, welcher vom 4. bis 6. Juni in London veranstaltet wird. Im Laufe der Veranstaltung sollen auch die innovativen NLOS-Planungs- und Engineering-Verfahren zur Sprache kommen, die von diversen Betreibern bereits für die Umstellung von der Versuchsphase auf den massenhaften Bereitstellung von tausenden von Neuanlagen pro Jahr eingesetzt werden.

RADWIN verfügt über die momentan umfassendste Lösung für das NLOS-Kleinfunkzellen-Backhauling; die Lösung besteht aus Point-to-Point- and Point-to-Multipoint-Komponenten, die für lizenzgebundene und lizenzfreie Sub-6-GHz-Bänder (2.x, 3.x und 5.xGHz) zur Verfügung stehen und eine Spitzenleistung von 250 Mbps bieten, die sich aber bis 2014 auf 500 Mbps verdoppeln wird. Den oft schwierigen Betriebsbedingungen im Feld wird eine ausserordentlich grosse Zuverlässigkeit entgegengesetzt. Somit kann RADWIN eine robuste Lösung anbieten, die schnell an sich permanent im Wandel befindliche Multipfadumgebungen angepasst werden kann. Darüber hinaus kann RADWIN auch mit einzigartigen NLOS-Planungswerkzeugen und technischen Verfahren aufwarten. Diese ermöglichen es, die Leistung unter NLOS-Bedingungen präzise vorherzubestimmen und bei der Bereitstellung von Kleinfunkzellen signifikante TOC-Senkungen zu erzielen.

"RADWIN ist Vorreiter im Sub-6-GHz-Bereich mit mehr als 300.000 installierten Funkzellen in 150 Ländern weltweit und Anbieter hervorragender NLOS-Fähigkeiten und -Technologien," sagte der Vice President für Global Business Development bei RADWIN. "Unter Berücksichtigung der steigenden Nachfrage nach der NLOS-Backhauling-Technologie von RADWIN für lokale Kleinfunkzellen, hat sich RADWIN seit mehr als 18 Monaten ganz auf die Perfektionierung seiner Lösung für die komplexen Probleme beim Funknetzausbau in städtischen Bereichen konzentriert. Parallel dazu wurde die von RADWIN angebotene Lösung von führenden Betreibern angenommen und umgesetzt. Diese Betreiber konnten so ihre NLOS-Backhauling-Probleme in den Griff bekommen und die Bereitstellungsverfahren beim Ausbau ihrer Funknetze vereinfachen. Gleichzeitig konnten die Kunden mit einem besseren Service, einer verbesserten Netzabdeckung und mehr Qualität versorgt werden."

Besuchen Sie den Vortrag von Adi Nativ auf dem Small Cells World Summit am Mittwoch den 5. Juni 2013. Der Vortrag beginnt um 13:30 Uhr und Adi wird darin darstellen, wie NLOS-Backhauling-Probleme gelöst und die Bereitstellung von Kleinfunkzellen vereinfacht werden kann.

Über RADWIN

RADWIN deckt mit seinem Angebot den Bereich der Sub-6-GHz-Kleinfunkzellentechnik umfassend ab. Das Unternehmen ist Marktführer im Bereich der NLOS-Technologie; diese zeichnet sich durch unerreichter Zuverlässigkeit, Flexibilität und Einfachheit bei der Installation aus. Die Lösungen von RADWIN sind geeignet für diverse Anwendungen in den Bereichen drahtloser Breitbandzugang, NLOS-Backhauling-Konnektivität, drahtloser Broadband-in-Motion-Lösungen und mehr. Lösungen von RADWIN werden in der ganzen Welt in über 150 Ländern von führenden Dienstanbietern, Netzbetreibern und von kleinen und grossen Unternehmen eingesetzt. http://www.radwin.com

Ansprechpartner Vertrieb US: +1-877-RADWIN US: +1-201-252-4224 Israel HQ: +972-3-769-2820 E-Mail: sales @ radwin.com Ansprechpartner Medien Tammy Levy Marcom RADWIN Tel.: +972-3-766-2916 E-Mail: pr @ radwin.com