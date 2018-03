Die Apotheke im Garten leben lassen

Wien (OTS) - (Un)kräuter sind vielseitig in ihrer Wirkung. Der Schrecken vieler GärtnerInnen ist oft eine vitaminreiche Gemüsebeilage. So bringen Wildgemüse wie die Vogelmiere die Verdauung in Schwung, Holunder schützt vor Erkältungen. "die umweltberatung" gibt in der Broschüre "Wilde Sachen zum Selbermachen" Tipps zum Ernten und Verarbeiten.

Wildkräuter und Wildgehölze sind besonders pflegeleicht, man braucht weder Dünger noch grünen Daumen, sie wachsen von alleine. Frisch gepflückt und haltbar gemacht bereichern sie unseren Speiseplan das ganze Jahr.

Die Vogelmiere wächst rekordverdächtig

Die Vogelmiere kann binnen weniger Tage keimen, wachsen, blühen und ihre reifen Samen wieder abwerfen. "Was GärtnerInnen zur Weißglut bringt ist für Ernährungsbewusste ein Segen. Denn die Blätter, Blüten und Stängel der Vogelmiere können von Frühling bis Herbst geerntet werden. Ob als Salat, Gemüse oder Pesto - sie ist reich an Vitamin C und Mineralstoffen und bringt die Verdauung in Schwung" weiß Mag.a Michaela Knieli, Ernährungsexpertin von "die umweltberatung" Wien.

Nicht nur für den Hugo

Die Ernte der duftenden Holunderblüten beginnt im Mai und dauert bei weniger sonnigen Standorten bis Juni. Vorsicht! Verwechslungsgefahr besteht mit Zwergholunder dieser ist ein krautiges Gewächs mit ähnlichen Blütendolden. Der Echte Holunder wächst als Strauch oder Baum und verholzt. Getrocknete Holunderblüten wirken schweißtreibend, sie vertreiben als Tee in der kalten Jahreszeit jede Erkältung und senken Fieber. "Die blutreinigende und harntreibende Wirkung hilft auch bei Rheuma, Blasen- und Nierenleiden" erklärt Michaela Knieli. In der Küche aromatisiert Holundersirup nicht nur den Hugo, sondern auch Salatmarinaden und Süßspeisen gibt der Holundersirup einen blumigen Geschmack.

Bestellung der Broschüre

Die Broschüre "Wilde Sachen zum Selbermachen" inklusive Wildpflanzenposter umfasst 56 Seiten im A5-Format. Sie ist um Euro 4,50 plus Euro 2,65 Versandkosten bei "die umweltberatung" erhältlich.

Das Infoblatt "Vitamine aus Wildpflanzen und Keimlingen" gibt es zum kostenlosen Download auf www.umweltberatung.at.

