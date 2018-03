ÖGB-Foglar: Vermögen der Millionäre wurde mit Steuergeld gerettet

Studien und Empfehlungen weisen klar in Richtung Vermögenssteuern.

Wien (OTS/ÖGB) - Wenig überraschend für den ÖGB stieg die Zahl der österreichischen Millionäre im vergangenen Jahr an: "Während ArbeitnehmerInnen noch immer unter den Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise leiden und ihre Gehalts- und Lohnerhöhungen von der kalten Progression aufgefressen werden, profitieren die Millionäre bereits wieder von boomenden Kapitalmärkten und einem starken Immobilienmarkt. Damit ist klar, dass eine Steuerstrukturreform längst überfällig ist, denn es waren die ArbeitnehmerInnen, PensionistInnen und KonsumentInnen, die mit ihren Steuern und Einschnitten die Vermögen der Millionäre am Höhepunkt der Finanzkrise gerettet haben", sagt ÖGB-Präsident Erich Foglar anlässlich der Präsentation des jüngsten Vermögensreports des Liechtensteiner Investmenthauses Valluga AG.++++

Der Vermögensreport zeigt einmal mehr, dass es höchste Zeit ist, Löhne und Gehälter in Österreich steuerlich zu entlasten, damit den Menschen mehr Netto vom Brutto übrig bleibt. Zudem empfiehlt die OECD höhere Löhne und Gehälter in exportstarken Staaten. "Davon profitieren alle, denn mehr Geld heißt mehr Kaufkraft, das heißt mehr Arbeitsplätze, das heißt wieder mehr Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträge. Mehr für die ArbeitnehmerInnen heißt also mehr für alle", sagt Foglar.

Vermögenssteuern kurbeln Wirtschaft an

Die reflexartige Ablehnung von Vermögenssteuern und das Argument der Standortschädigung von Industriellenvereinigung und Wirtschaftsbund kann Foglar daher nicht nachvollziehen. Es sei richtig, dass Österreich im europäischen Vergleich eine relativ hohe Steuer- und Abgabenquote habe, so Foglar: "Die werden aber im überwiegenden Ausmaß von den ArbeitnehmerInnen und KonsumentInnen geleistet, und am allerwenigsten von Millionären. Wenn kapitalistisch orientierte Staaten, darunter die USA, Japan oder Großbritannien derartige Steuern haben, und im OECD-Raum durchschnittlich 5,6 Prozent der Steuereinnahmen aus Vermögenssteuern kommen, dann kann das für Österreich kaum der wirtschaftliche Untergang sein", kontert Foglar.

Millionärssteuern würden allen etwas bringen, auch der Wirtschaft. Denn mit Einnahmen in die Staatshaushalte könne viel getan werden, um die Wirtschaft anzukurbeln, Arbeitsplätze und leistbaren Wohnraum zu schaffen und damit auch Sozialausgaben zu senken.

IMD untermauert ÖGB-Forderungen

Auch wenn Österreich im Jahresranking des Schweizer Wirtschaftsinstituts IMD gegenüber dem vergangenen Jahr zwei Plätze verloren hat und nunmehr auf Platz 23 im 60 Länder umfassenden Ranking liegt, sei Österreich grundsätzlich gut aufgestellt, vor allem hinsichtlich Arbeitslosigkeit, Beschäftigung und Wachstum. Wie das IMD richtig feststellt, haben rigide und übereilte Spar- und Reformmaßnahmen in machen EU-Ländern die wirtschaftliche Lage noch verschärft und den sozialen Zusammenhalt gefährdet.

Ähnlich wie der ÖGB sieht auch das IMD Wachstum als eine Grundvoraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit an. Damit werden auch Forderungen des ÖGB vom IMD untermauert: Investitionen in Infrastruktur, Bildung und die Wahrung des sozialen Friedens.

Kaputtsparen war gestern

Und auch die EU-Kommission sieht in ihren länderspezifischen Empfehlungen für Österreich einen Spielraum für eine Verlagerung der Steuerlast von Erwerbssteuern auf andere Quellen. "Das zeige klar, dass wir mit unseren Forderungen nach einer Steuerstrukturreform richtig liegen und dass der Faktor Arbeit entlastet werden kann und Millionäre einen fairen Beitrag zum österreichischen Wohlfahrtsstaat leisten müssen", so Foglar.

Damit vollziehe auch die EU-Kommission nach dem Druck der europäischen Gewerkschaften allmählich einen ersten Schwenk weg von unhaltbaren Belastungen für ArbeitnehmerInnen, PensionistInnen und KonsumentInnen: "Kaputtsparen war gestern, heute geht es darum, die sozialen Herausforderungen - allen voran die enorme Jugendarbeitslosigkeit und steigende Armut in der EU - in den Griff zu bekommen, den Menschen Perspektiven zu geben und die EU mit mehr Investitionen, stärkerem Wachstum und höherer Beschäftigung aus der Krise zu führen. Dazu brauchen wir einen gerechten Anteil von den Profiteuren der Krise", fordert Foglar abschließend.

