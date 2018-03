Sima: Wiener Wasserfest 2013 am Wasserspielplatz Wasserturm

7. Juni: Buntes Fest für die ganze Familie heuer im Zeichen von 140 Jahre I. Wiener Hochquellenleitung

Wien (OTS) - Mit dem "Wiener Wasserfest" feiert die Stadt Wien heuer am 7. Juni wieder ihr besonderes Trinkwasser und dieses Jahr auch ein rundes Jubiläum: Die I. Wiener Hochquellenleitung wurde vor 140 Jahren nach nur dreijähriger Bauzeit 1873 mit der Inbetriebnahme des Hochstrahlbrunnens am Schwarzenbergplatz durch Kaiser Franz Joseph eröffnet. Gefeiert wird mit einem bunten Fest für die ganze Familie, mit Robert Steiner und seiner frechen Ratte Rolf Rüdiger, guter Musik und viel Spaß beim Plantschen.

"Um die Qualität des Wiener Trinkwassers werden wir weltweit beneidet und auch historisch gesehen ist die Wiener Wasserversorgung und deren Infrastruktur mit den beiden Hochquellleitungen, dem historischen Wasserturm Wienerberg und den Aquädukten etwas ganz Besonderes. Die Stadt Wien investiert viel Geld in die Sanierung und Wartung der technischen Infrastruktur, damit alle Wienerinnen und Wiener täglich mit quellfrischem Wasser aus den Bergen versorgt werden", so Umweltstadträtin Ulli Sima. Das gesamte Rohrnetz für die Wiener Wasserversorgung ist über 3.000 Kilometer lang. Neben dem Rohrnetz werden auch 330 Kilometer Hochquellenleitungen, 130 Aquädukte und 31 Wasserbehälter laufend in Bestzustand gehalten.

Beim 5. Wiener Wasserfest können sich die Wienerinnen und Wiener vor Ort ein Bild vom historischen Wasserturm machen und sich bei Führungen über technische Fakten im Wasserbehälter informieren lassen. Aber natürlich stehen auch beim diesjährigen Wasserfest der Spaß und der Festgedanke im Vordergrund - und die Möglichkeit für die Kleinsten, sich an einem der beiden größten Wasserspielplätze Wiens auszutoben.

Tolles Familienprogramm

Das "Wiener Wasserfest" der MA 31 - Wiener Wasser hat auch heuer wieder viel zu bieten. In der Zeit von 14.00 bis 20.00 Uhr sind alle Wienerinnen und Wiener eingeladen, am Wienerberg mitzufeiern. Für Stimmung sorgen Robert Steiner und die freche Ratte Rolf Rüdiger, die ORF-okidoki party, das österreichisch-türkische Rap-Duo EsRAP, eine spektakuläre YoYo-Performance, coole DJ-Beats sowie Live-Musik mit vielen bekannten Hits zum Mitfeiern und Mitsingen. Interaktive Stationen, an denen man allerlei Wissenswertes rund ums Wiener Wasser und weitere Fachabteilungen der Stadt Wien erfährt sowie ein Gewinnspiel für Jugendliche mit tollen Preisen stehen ebenfalls auf dem Programm.

Kreativer SchülerInnenwettbewerb zum Thema Wasser

Wiener Wasser hat alle Wiener Schulklassen der 2. bis 8. Schulstufe zu einem kreativen Schulwettbewerb eingeladen. Unter dem Titel "Alles Gute zum 140. Geburtstag, liebe I. Hochquellenleitung" wurden die SchülerInnen aufgefordert, Glückwünsche für die I. Wiener Hochquellenleitung zu gestalten. Es wird gemalt, gezeichnet, gedichtet, gesungen, aber auch Fotomontagen und Collagen werden gestaltet. Die Prämierung sowie die Übergabe der Preise erfolgt beim Wiener Wasserfest.

Hereinspaziert in den Wasserturm, die Wasserschule und den Wasserspeicher

Ab 14 Uhr laden die MitarbeiterInnen von Wiener Wasser die BesucherInnen zur Besichtigung des historischen Wasserturms mit herrlichem Blick über Wien und zu Führungen ins Innere des Wasserbehälters Wienerberg ein. Die Wasserschule am Areal zeigt Experimente, Objekte und Filme zum Thema Wasser. Für die Führungen an allen drei Standorten kann man sich beim Informationsstand am Wasserspielplatz ab 13.30 Uhr anmelden. Die erste Führung beginnt um 14 Uhr.

Der Weg des Wiener Wassers in die Stadt

Das Wiener Wasser kommt aus den niederösterreichisch-steirischen Alpen. Das Quellgebiet der I. Hochquellenleitung umfasst den Schneeberg, die Rax und die Schneealpe, das Quellgebiet der II. Hochquellenleitung den Gebirgsstock des Hochschwabs. In unterirdischen Leitungen, die zum Teil durch Berge geführt werden, gelangt das Wasser im natürlichen Gefälle ohne eine einzige Pumpe bis in die Stadt. Die Gravitationsenergie entlang der Leitungen wird zusätzlich zur Stromproduktion verwendet.

140 Jahre I. Wiener Hochquellenleitung

Der Wiener Gemeinderat beschloss den Bau der I. Wiener Hochquellenleitung im Jahre 1864. Initiiert wurde das Großprojekt vom Geologen und Gemeinderat Professor Eduard Suess, realisiert wurde es unter Bürgermeister Cajetan Felder. Diese Leitung sollte die Trinkwasserversorgung auch für die Vorstädte sichern und verbessern. Nach nur dreijähriger Bauzeit wurde die I. Wiener Hochquellenleitung am 24. Oktober 1873 mit der Inbetriebnahme des Hochstrahlbrunnens am Schwarzenbergplatz durch Kaiser Franz Joseph eröffnet. Sie war damals 90 Kilometer lang, kostete 16 Millionen Gulden und wurde zum Symbol für die Befreiung von Wassernot und Seuchengefahr. 1888 waren bereits über 90 Prozent der bewohnten Häuser des damaligen Wiener Stadtgebietes an die neue Leitung angeschlossen.

Durch die Einleitung weiterer Wasserfassungen, zuletzt der Pfannbauernquelle im Hochschwab-Gebiet im Jahr 1988, beträgt die Gesamtlänge der I. Hochquellenleitung heute 150 Kilometer. Täglich fließen bis zu 220.000 m3 Trinkwasser durch die I. Hochquellenleitung nach Wien.

Wiener Wasserfest 2013 am 7. Juni

Wo: Wasserspielplatz Wasserturm, Windtenstraße 3, 1100 Wien

Wann: 7. Juni 2013, 14.00 - 20.00 Uhr

Eintritt frei!

Der Eingang des Wasserspielplatzes befindet sich an der Ecke Triester Straße / Windtenstraße (barrierefrei!)

Öffentliche Erreichbarkeit: Straßenbahn 1 bis Windtenstraße bzw. Stefan Fadinger Platz oder Bus 68 A bis Stefan Fadinger Platz. Das Gelände ist an das öffentliche Radnetz angeschlossen.

www.wienerwasser.at

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

Mathilde Urban

Mediensprecherin StRin Ulli Sima

Telefon: 01 4000-81359

Mobil: 0676 8118 81359

E-Mail: mathilde.urban @ wien.gv.at

www.ullisima.at



Katherine Wagner

Wiener Wasser (MA 31)

Telefon: 01 59 9 59 - 31070

E-Mail: katherine.wagner @ wien.gv.at

www.wienerwasser.at