CME-Jahrestagung für Multiple Sklerose 2013

Istanbul, Türkei - 31. Mai, 1. Juni 2013

Die Serono Symposia International Foundation (SSIF) organisiert die Jahrestagung für Multiple Sklerose (MS) zum Thema "How to translate new insights in MS into clinical practice" ("Wie neue Erkenntnisse zur MS in der klinischen Praxis umgesetzt werden können"), die heute in Istanbul beginnen wird. Während dieser Live-Fortbildungskonferenz werden führende internationale Experten zusammentreffen und sich über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Krankheitsverlauf und zur Behandlung der Multiplen Sklerose austauschen und darüber sprechen, wie diese Erkenntnisse in der alltäglichen Behandlung der Patienten umgesetzt werden können.

Bei der Multiplen Sklerose handelt es sich um eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Sie ist die häufigste, nicht-traumatische, zu Beeinträchtigungen führende neurologische Erkrankung bei jungen Erwachsenen. Schätzungen zufolge sind rund zwei Millionen Menschen weltweit von MS betroffen.

Auch wenn die Symptome sehr unterschiedlich sein können, sind die gängigsten Symptome der MS Sehstörungen, Taubheit oder Kribbeln in den Gliedmassen, körperliche Schwäche und Koordinationsstörungen. Die häufigste Form von MS ist die in Schüben verlaufende.

"Für die Patienten ist es am wichtigsten, dass die Krankheit schnell diagnostiziert wird und sie die passendsten Medikamente erhalten", erklärte David Bates von der Neurologischen Abteilung an der Royal Victoria Infirmary in Newcastle upon Tyne (Vereinigtes Königreich). "Diese Tagung bietet die Gelegenheit, die neuesten Methoden zur Diagnose zu besprechen und über die zunehmenden Behandlungsmöglichkeiten für MS zu diskutieren."

Die Live-Fortbildungskonferenz besteht aus sechs interaktiven Sitzungen, wobei jede Sitzung durch die Präsentation von Fallstudien ergänzt wird. In der abschliessenden Sitzung der Tagung wird der Schwerpunkt auf den Erkenntnissen zu MS in der Kindheit liegen.

"Obwohl Multiple Sklerose meist bei Erwachsenen auftritt, wird sie manchmal auch bei Kindern und Jugendlichen diagnostiziert", erklärt Magnhild Sandberg-Wollheim von der neurologischen Abteilung an der Universitätsklinik Lund in Lund (Schweden). "Aus diesem Grund widmen wir eine Sitzung der Istanbuler Tagung dem Thema, wie im Bereich der pädiatrischen Behandlung von MS am besten vorgegangen wird."

"SSIF bietet seit zwanzig Jahren Fortbildungen für MS-Experten an, damit diese ihr Fachwissen und ihre praktischen Kompetenzen erweitern können", erklärte Rachel Clark, Chief Executive Officer von SSIF. "Das Ziel unserer Stiftung ist es, die enge Zusammenarbeit zwischen Ärzten und anderen Experten des Gesundheitswesens zu fördern, da diese für die Diagnose und die Behandlung von MS sowie zur Betreuung der MS-Patienten von grösster Bedeutung ist."

Die Serono Symposia International Foundation (SSIF) ist eine in Genf (Schweiz) ansässige, gemeinnützige Organisation. Sie wurde gegründet, um die innovativsten Leistungen und potenziellen Entwicklungen in der Medizin- und Wissenschaftsforschung durch medizinische Weiterbildungsprogramme (Continuing Medical Education) zu verbreiten, um das Leben der Patienten zu verbessern.

