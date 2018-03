WKÖ-Fürntrath-Moretti fordert zum Tag des Kindes Ausbau von Betreuungsplätzen

Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft: "Flächendeckende, leistbare und qualitätsvolle Betreuung nützt Kindern und Eltern"

Wien (OTS/PWK363) - "Anlässlich des Tages des Kindes fordern wir endlich konkrete Maßnahmen, die allen Eltern helfen, Familie zu leben, also Beruf und Kinder unter den berühmten Hut zu bekommen ", so Adelheid Fürntrath-Moretti, Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft (FiW), der Unternehmerinnenvertretung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). "Wenn wir mehr Familien mit Kindern wollen, liegt es in unserer Verantwortung, diese auch mittels passender Rahmenbedingungen zu unterstützen", appelliert Fürntrath-Moretti. Allen voran müsse die Politik den Familien brauchbare Lösungen bei der Kinderbetreuung bieten. Dringender Handlungsbedarf bestehe vor allem beim Betreuungsangebot für unter3-jährige Kinder. " Für Frau in der Wirtschaft steht dieses Thema daher auch ganz oben auf der Agenda . Am 11. Juni werden wir uns im Rahmen eines großen Symposiums voll und ganz dieser Thematik widmen", kündigt die Vertreterin von Österreichs Unternehmerinnen an.

Dass Unternehmerinnen von der mangelhaften Betreuungssituation besonders betroffen sind, liege auf der Hand. "Einerseits müssen und wollen Unternehmerinnen meist rasch nach der 'Babypause' wieder in ihren Betrieb zurückkehren, andererseits haben sie keine klassischen '9-to-5-Jobs' und sind daher auf ein flexibles Betreuungssystem angewiesen", weiß Fürntrath-Moretti. Ein flächendeckendes, den beruflichen Anforderungen entsprechendes und qualitativ hochwertiges Kinderbetreuungsnetz zu schaffen, sei daher eine dringende Notwendigkeit und helfe Kindern wie Eltern. "Das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist keine reine 'Frauenangelegenheit', sondern eine wesentliche gesellschaftspolitische Herausforderung, die uns alle angeht", stellt die Unternehmerinnen-Sprecherin abschließend klar. (ES)

Rückfragen & Kontakt:

Frau in der Wirtschaft

Mag. Elisabeth Zehetner

Telefon: +43 (0)5 90 900 3018

E-Mail: elisabeth.zehetner @ wko.at

Internet: http://wko.at/unternehmerin