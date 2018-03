Milla Jovovich eröffnet zusammen mit Vogue Italia das Geschäft "The Talent Store" im Fidenza Village

London (ots/PRNewswire) - Das mit Spannung erwartete Geschäft "The Talent Store" im Fidenza Village ist für das zweite Jahr in Folge zurück! Supermodel, Schauspielerin und Stilikone Milla Jovovich war die Gastgeberin für die Eröffnung der innovativen Konzeptboutique, welche sie am Montag, dem 27. Mai, zusammen mit der Chefredakteurin von Vogue Italia, Franca Sozzani, und der Geschäftsführerin von Value Retail, Desireé Bollier, eröffnete.

Im nun zweiten Jahr ist das Geschäft "The Talent Store" eine exklusive Zusammenarbeit zwischen dem Fidenza Village, einem der neun Chic Outlet Shopping(R)-Villages in Europa von Value Retail, und Vogue Italia. Mit dem Geschäft wird eine Plattform für vielversprechende junge internationale Modedesigner geschaffen, die ihre Kollektionen über eine dedizierte Pop-up-Boutique im Village, weniger als eine Stunde von Mailand entfernt, verkaufen wollen.

"The Talent Store" präsentiert Stücke aus einer limitierten Auflage von 18 der begehrtesten aufsteigenden italienischen Designer, die vom "Vogue Talents"-Programm, einer Vogue Italia-Initiative der Chefredakteurin Franca Sozzani, ausgewählt wurden.

Die Eröffnung wurde gut besucht von internationaler Presse, Persönlichkeiten und Unterstützern des Projekts, die vor Ort feierten. Unter anderem waren vertreten: Candela Novembre, Maria Host-Ivessich, Umberta Gnutti Beretta, Laura Morino Teso, Patrizia Lorena D'Asburgo, Mila Anufrieva, Silvio Pinto, Luca de Ambrosis und die jungen Teilnehmer von "Talents"!

Niki Winspeare Guiccardi fungierte als Gast-DJ, der gefeierte Chef Stefano Pinciaroli war für das Catering verantwortlich und an der äusserst beliebten Smoothie Bar wurden nach Wunsch frische Fruchtgetränke zusammengestellt.

Im Herzen des Fidenza Village, das Zuhause von mehr als 100 Boutiquen, die italienische und internationale Luxusmodemarken vertreiben, bietet der "Talent Store" die seltene Möglichkeit, Kleidungsstücke aus limitierten Auflagen von einigen der angesagtesten, jungen Designertalenten anzusehen und zu kaufen. Farbenfroh, ausdrucksstark und vom Pop inspiriert - dieser richtungsweisende Verkaufsort ist das Konzept für einen schicken Sommertreffpunkt mit einem Patio im Lounge-Stil und einer Gesundheitsbar.

Italien ist bekannt für sein aussergewöhnliches, kreatives Talent und wir sind erfreut, dass FidenzaVillage sich einmal mehr mit Vogue zusammengetan hat, um The Talent Store zu eröffnen, in dem das Beste der neuen Designergeneration gezeigt wird. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere jungen Designer weiterhin mit Chic Outlet Shopping(R)und dem 10. Geburtstag des Fidenza Village unterstützen können. Es gibt viel zu feiern."

Desirée Bollier

Ich freue mich sehr, dass ich an der Eröffnung vom The Talent Store im Fidenza Village teilnehmen und diese unterstützen kann. Es ist eine wundervolle Initiative, welche die Designer enorm fördern wird. Ich bin ein grosser Fan von jungen Talenten und vom Shopping, daher freue ich mich persönlich sehr darauf, beides zu verbinden.

Milla Jovovich

Der Glaube an junge Talente sowie die Förderung und die Unterstützung bei der Realisierung ihrer Träume ist eine der Aufgaben von Vogue Italia. Innovation und Neuentdeckungen gehören ganz grundständig zu den Prioritäten des Magazins, was diese Aufgabe zu einem alltäglichen Projekt macht. FidenzaVillage teilt die gleichen Werte und arbeitet mit grossem Enthusiasmus, um die besten internationalen Modetalente zu fördern. Mit dieser zweiten Auflage des The Talent Store wird das Engagement weiterhin fortgeführt.

Franca Sozzani

The Talent Store im Fidenza Village wird für einen exklusiven Zeitraum von drei Monaten bis Ende August 2013 eröffnet. Weitere Informationen finden Sie unter FidenzaVillage.com.

Zu den Designern des 'The Talent Store' im Jahr 2013 gehören:-

ADELE DEJAK by Adele Dejak (BAGS)

ALCOOLIQUE by Rocco Adriano Galluccio (WOMENSWEAR)

AQUAZZURA by Edgardo Osorio (SHOES)

AZZURRA GRONCHI by Azzurra (BAGS)

BENEDETTA BRUZZICHES (BAGS)

COLIAC by Martina Grasselli (JEWELLERY)

COME FOR BREAKFAST by Francesco Alagna and Antonio Romano (WOMENSWEAR)

DANA LORENZ by Dana Lorenz (JEWELLERY)

DANIELE CARLOTTA by Daniele Carlotta (WOMENSWEAR)

FLAVIA LA ROCCA by Flavia La Rocca (WOMENSWEAR)

FRANCESCA EVANGELISTA by Francesca Evangelista (BAGS)

KZENIYA by Kzeniya (BAGS)

L'F UNISEX by Licia Florio and Francio Ferrario (SHOES)

PAOLO ERRICO by Paolo Errico (WOMENSWEAR)

ROBERTO FRAGATA by Roberto Fragata (WOMENSWEAR)

ROSA CLANDESTINO by Silvia Arguello (WOMENSWEAR)

SAN ANDRES MILANO by Andres Caballero (WOMENSWEAR)

THOMAS BLAKK by Thomas Bambagioni (BAGS)

Informationen zum Fidenza Village

Fidenza Village, eines der Chic Outlet Shopping(R)-Villages von Value Retail befindet sich nur 60 Minuten entfernt von Mailand und Bologna. Es bietet die beste Outlet-Einkaufserfahrung in Italien. Mit mehr als 100 Outlet-Boutiquen, die Mode und Luxusartikel für Zuhause anbieten, bietet das Fidenza Village die echten Kollektionen der vorherigen Saison aus einer einzigartigen Auswahl an italienischen und internationalen Marken mit Einsparungen von bis zu 70 % auf den empfohlenen Verkaufspreis - und das sieben Tage die Woche für das ganze Jahr. Brooks Brothers, Guess, La Perla und Trussardi Jeans sind nur einige der vertretenen internationalen Marken. Weiterhin gibt es Boutiques italienischer Designer wie unter anderem Baldinini, Furla und Simonetta. Zu den im Village angebotenen Dienstleistungen gehören der tägliche Busverkehr Shopping Express(TM) von Mailand und Verona, ein Touristeninformationszentrum und ein individuelles Shopping-Erlebnis. Mit einer Auswahl an verschiedenen Restaurants, Delikatessenläden und Cafés ist das Village zu einem Ausflugsziel für Besucher geworden, die eine überlegene Einkaufserfahrung erleben und einen vergnüglichen Tag verbringen möchten. Mehr erfahren Sie unter FidenzaVillage.com.

Informationen zu Chic Outlet Shopping(R)

Chic Outlet Shopping(R) ist das einzigartige Konzept für Outlet Shopping von Value Retail, dem einzigen Unternehmen, das sich exklusiv mit der Entwicklung und dem Betrieb von luxuriösen Outlet-Shopping-Zentren, der Kollektion an Chic Outlet Shopping(R )-Villages, befasst. Die Villages bieten das ganze Jahr über authentische Kollektionen der vergangenen Saison von führenden Mode-und Lifestyle-Marken zu Preisrabatten von bis zu 60 % oder auch mehr gegenüber dem empfohlenen Einzelhandelspreis. Die Villages sind leicht von einigen der beliebtesten Reiseziele in Europa und China zu erreichen - London, Dublin, Paris, Madrid, Barcelona, Mailand, Bologna, Brüssel, Antwerpen, Köln, Frankfurt, München und ab Anfang 2014 auch Suzhou und Shanghai. Damit stehen die Villages für exklusive Mode, herausragenden Service und Gastfreundlichkeit, einen Kalender voll aufregender Events und aussergewöhnlich lohnende Angebote. Die Villages liegen in Regionen mit langer kultureller und historischer Tradition, die bereits selbst wichtige Touristenziele darstellen. Value Retail wird seine einzigartigen Chic Outlet Shopping(R)-Villages jetzt auch nach China bringen, und das erste Village - Suzhou Village(TM) - wird sich im historischen Suzhou befinden, rund 50 Meilen westlich von Shanghai. Wie die anderen Mitglieder der Kollektion wird sich Suzhou Village(TM) durch sein Angebot an internationalen Mode- und Lifestyle-Marken und durch einen herausragenden Service auszeichnen.

